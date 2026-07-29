Mỗi cấp, mỗi ngành, cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương kết nối với trên 38.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc; với trên 2,8 triệu đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu.

Làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới

Tại Hội nghị, đại biểu được nghe 9 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; đồng thời, làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực.

Nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo của "Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết về mục tiêu và tầm nhìn, đến năm 2030, hoàn thành các nền tảng cho mô hình phát triển mới trên các lĩnh vực, phù hợp với trình độ phát triển của nước thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại.

Tạo được đột phá về xây dựng, hoàn thiện thể chế và thực hiện quản trị quốc gia hiện đại; về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao và các doanh nghiệp dẫn dắt; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Đến năm 2035, hoàn thành cơ bản quá trình chuyển sang Mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập; hình thành đồng bộ các mô hình thành phần trên các lĩnh vực.

Đến năm 2045, hoàn thành chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững, hội nhập và các mô hình thành phần được vận hành đồng bộ, hài hòa, hiệu quả.

Định hướng tầm nhìn đến năm 2130, Việt Nam trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại, bản sắc, có năng lực sáng tạo và sức sống trường tồn.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động với 51 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và 40 chỉ tiêu chủ yếu; xác định rõ lộ trình, sản phẩm đầu ra, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức chủ trì theo dõi, thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển quốc gia, đổi mới quản trị biển hiện đại và phát huy vai trò chiến lược của biển trong phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có 6 nhóm mục tiêu cần đạt được trong giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề xây dựng và phát triển quốc gia biển mạnh, bao gồm các nhóm về: Kinh tế; Phát triển không gian biển, hạ tầng biển; Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Quản trị không gian biển, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Văn hóa, xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Nghị quyết xác định 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, tập trung vào các nội dung: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển quốc gia biển mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị biển quốc gia; Hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác quy hoạch không gian biển quốc gia, tạo đột phá phát triển quốc gia biển mạnh; Huy động, phát huy và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển mạnh doanh nghiệp biển, nhất là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn.

Đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu hai Chuyên đề: “Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển” và “Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quán triệt "Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển," Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ Nghị quyết là văn bản chiến lược đầu tiên của Đảng ta từ khi thành lập đến nay về xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, thành tố then chốt xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.

Xác định mục tiêu tổng quát và 5 quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2030 cơ bản tạo lập được nền tảng của xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển với 6 chỉ tiêu cụ thể, hướng đến mục tiêu xa hơn là năm 2045.

Trong các chỉ tiêu cụ thể đó, đáng chú ý là kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tai nạn và các rủi ro xã hội; phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% địa bàn cấp tỉnh không có ma túy...

Cùng với việc xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đột phá tập trung thực hiện tạo nền tảng, động lực và lan tỏa, gồm: Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, văn hóa Đảng, văn hóa công vụ và kỷ cương xã hội; Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, kiến tạo phát triển từ cơ sở.

Liên quan đến "Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia," Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ Nghị quyết đã xác định 6 quan điểm chỉ đạo, là sự cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia nêu trong Văn kiện Đại hội XIV.

So với mục tiêu tổng quát trong Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trước đây, Nghị quyết có bước phát triển mới khi bổ sung các nội hàm mới trong mục tiêu tổng quát, đồng thời xác định 7 mục tiêu cụ thể phải đạt được trong bối cảnh xuất hiện nhiều thách thức chưa có tiền lệ và yêu cầu bảo vệ an ninh ở cấp độ mới cao hơn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu xác định, Nghị quyết đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó lần đầu tiên xác định các nhóm nhiệm vụ về: Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược An ninh quốc gia; chính thức xác lập lộ trình bảo đảm an ninh con người toàn diện.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giới thiệu hai Chuyên đề: “Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan” và “Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quán triệt "Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan," Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ Nghị quyết số 21-NQ/TW đã khẳng định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển; là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế và an ninh quốc gia; là tư liệu sản xuất đặc biệt, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước.

Nghị quyết đặt mục tiêu tổng quát là quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Mục tiêu cụ thể là xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai theo yêu cầu: “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung.”

Để thực hiện hóa các mục tiêu đó, Nghị quyết đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Trong đó, tiếp tục thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất đối với quỹ đất do Nhà nước quản lý. Bình đẳng trong tiếp cận đất đai giữa khu vực công và khu vực tư. Quy định rõ trường hợp phải đấu giá, đấu thầu; trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất. Mỗi phương thức phải có điều kiện, tiêu chí, trình tự, trách nhiệm và cơ chế giám sát rõ ràng.

Quán triệt Kết luận số 75-KL/TW, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của nhân dân và phát triển bền vững, khẳng định năng lực tự chủ và vị thế quốc tế của Việt Nam trong những thập niên tới.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng nêu 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội; hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương và nâng cao hiệu lực thực thi; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, kiểm soát chặt nguồn ô nhiễm; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và quản lý phát thải khí nhà kính; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giới thiệu hai Chuyên đề: “Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp” và “Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thông tin về "Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Hội nghị Trung ương 3 thống nhất.

Để triển khai 8 nhiệm vụ trên, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW ngày 28/7/2026 xác định rõ, cụ thể 72 nhóm nhiệm vụ với lộ trình rõ ràng với từng cơ quan, đơn vị chủ trì và mốc thời gian, lộ trình thực hiện gửi đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng để quán triệt và tổ chức thực hiện ngay sau hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh các nhiệm vụ sắp tới rất lớn, rất khó và chưa có tiền lệ; đề nghị các cấp ủy, cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ở chuyên đề về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho biết Quy định 20 được sửa đổi, bổ sung trên tinh thần quán triệt đầy đủ các nguyên tắc của Điều lệ Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng; kế thừa những quy định còn phù hợp, chỉ sửa đổi những nội dung thực sự cần thiết để đáp ứng mô hình cấu trúc mới của tổ chức và yêu cầu thực tiễn.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, một trong những điểm mới trọng tâm của việc sửa đổi, bổ sung lần này là Trung ương thống nhất hệ thống tổ chức đảng gồm 3 cấp, bảo đảm tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước theo Điều lệ Đảng.

Đối với các tổ chức đảng có đặc điểm riêng, tính chất đặc thù được điều chỉnh cơ cấu tổ chức bên trong phù hợp theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giới thiệu Chuyên đề: “Quy định về những điều đảng viên không được làm.” (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quán triệt chuyên đề "Quy định về những điều đảng viên không được làm," Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Quy định mới thay thế Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 là một trong những văn bản có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quy định mới về những điều đảng viên không được làm là sự kế thừa, phát triển và hoàn thiện một bước quan trọng công cụ kiểm soát quyền lực trong Đảng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Việc quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này chính là hành động thiết thực nhất để mỗi đảng viên khẳng định bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng là chiến sỹ tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 3 đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đây là bước cụ thể hóa quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu cả nhiệm kỳ, đến năm 2030, năm 2045.

Các quyết sách cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, khả năng quản trị, phát triển, bảo vệ đất nước; làm cho bộ máy của hệ thống chính trị vận hành hiệu quả hơn, nguồn lực được khơi thông, đời sống nhân dân được nâng cao, đất nước phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa các quyết sách, bước chuyển chiến lược của Trung ương; hiểu đúng để hành động thống nhất.

Tiến độ triển khai Nghị quyết phải được thiết kế trong từng nhiệm vụ. Trong 6 tháng cuối năm 2026, phải bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, xử lý điểm nghẽn cấp bách, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, phải cơ bản thể chế hóa các quyết sách, hoàn thiện phân cấp, phân quyền, tạo nền tảng cho mô hình phát triển mới. Hướng tới năm 2030, năm 2045, phải nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh, khả năng thích ứng và sức chống chịu của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương và người đứng đầu bắt tay ngay vào công việc; xác định đúng trọng tâm, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện.

Kết quả công việc phải được kiểm chứng bằng chuyển biến thực tế, hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên phải biến nhận thức thành hành động, quyết tâm thành sản phẩm.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh bài phát biểu đã làm sâu sắc thêm những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, điểm đột phá của Nghị quyết, Kết luận, Quy định mà Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã thông qua; đồng thời chỉ rõ tinh thần tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, thực chất, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGDVTW về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị ngay sau Hội nghị này, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và cấp ủy các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Bí thư cấp ủy trực tiếp chủ trì, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương ba thành chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình, rõ mục tiêu, rõ sản phẩm, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm, tổ chức hoàn thành trong tháng 8/2026.

Sau khi Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương thể chế hóa thành luật, nghị định, thông tư, cấp ủy các cấp chủ động cập nhật, quán triệt và triển khai ngay để tổ chức thực hiện, chấm dứt tình trạng nghị quyết đã có, thể chế đã được cụ thể đầy đủ mà cấp dưới không nắm được, không bàn và không tổ chức thực hiện./.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.