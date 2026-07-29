Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, những ngày qua, các cơ quan thông tấn, báo chí lớn của Campuchia như Fresh News, Kampuchea Thmey và Thông tấn xã Campuchia (AKP) đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, khẳng định chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bài viết trên nhật báo Kampuchea Thmey Daily. (Ảnh: TTXVN phát)

Tờ Kampuchea Thmey dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 28/7, nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội là minh chứng cho tinh thần "đoàn kết tạo nên sức mạnh, hợp tác mang lại lợi ích và đối thoại củng cố niềm tin chính trị".

Theo báo trên, hai bên nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nghiên cứu sửa đổi, ký mới Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai quốc hội và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế.

Trong khi đó, báo Fresh News đưa tin về cuộc chào xã giao giữa Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Bài viết trên trang tin Fresh News về cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. (Ảnh: TTXVN phát)

Fresh News cho biết Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển và cải cách của Việt Nam thời gian qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường biên giới hòa bình, thúc đẩy kết nối hạ tầng, trong đó có dự án đường cao tốc Phnom Penh-Thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong quan hệ song phương.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) tập trung phản ánh cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo hai nước đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 11,33 tỷ USD năm 2025 lên 20 tỷ USD trong thời gian tới.

Thông tấn xã Campuchia (AKP) ngày 29/7/2026 đăng tải bài viết với tiêu đề “Thủ tướng Việt Nam ủng hộ và tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư của mình mở rộng đầu tư tại Campuchia”. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo AKP, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các thỏa thuận cấp cao, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Campuchia, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Việt Nam tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên và công chức Campuchia, đồng thời đề nghị tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bài viết trên AKP về cuộc gặp giữa Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary với Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN phát)

Bà cũng cảm ơn Việt Nam ủng hộ giải quyết vấn đề biên giới Campuchia-Thái Lan bằng biện pháp hòa bình và tham gia Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT).

Truyền thông Campuchia đánh giá chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đã thành công tốt đẹp, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary Hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Campuchia chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; trao đổi thực chất, hiệu quả về biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội.