Động đất tại Nhật Bản: Các cơ quan đại diện Việt Nam khẩn trương bảo hộ công dân

Liên quan đến trận động đất xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản), ngay sau khi nhận được thông tin có một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, doanh nghiệp, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin, triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.



Các cơ quan đại diện đã cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình nạn nhân thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.

Đối với những công dân bị thương hoặc có nhà ở bị hư hại, các cơ quan đại diện cũng phối hợp với Hội người Việt Nam tại Kumamoto nắm tình hình, trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng.



Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến nay trận động đất đã khiến 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương.

Trong quá trình triển khai công tác bảo hộ, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản cũng ghi nhận và biểu dương nhiều công dân Việt Nam đã tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.



5 lao động Việt Nam đã cùng người dân địa phương đào bới trong đống đổ nát, giải cứu an toàn một cụ bà gần 90 tuổi mắc kẹt trong căn nhà bị sập. (Ảnh TTXVN phát)

Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân bị ảnh hưởng.



Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân đề phòng các dư chấn có thể xảy ra trong 1-2 tuần tới. Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi và tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.



Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, công dân Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo các số +81 80 3984 6668 và +81 80 4279 7302; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao theo số +84 981 84 84 84 để được hỗ trợ./.

Động đất tại Nhật Bản: Một lao động Việt Nam thiệt mạng tại Kumamoto Nạn nhân tử vong là anh T.V.S, sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh từ tháng 1/2026, thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Zukuri, tỉnh Kumamoto.