Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm Tập đoàn Viettel

Chiều 28/7, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đã tới thăm Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia đến thăm Tập đoàn, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel đã giới thiệu về quá trình phát triển của Viettel.

Viettel hiện đầu tư tại nhiều quốc gia trên thế giới, với định hướng phát triển dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm viễn thông, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, thương mại điện tử và nghiên cứu, phát triển các công nghệ mới.

Trong chiến lược đầu tư quốc tế, Campuchia luôn được xác định là một trong những thị trường trọng điểm, có nhiều tiềm năng phát triển lâu dài.

Thiếu tướng Đỗ Minh Phương cũng cho biết, ngay từ khi bắt đầu đầu tư tại Campuchia, Tập đoàn đã xác định quan điểm phát triển bền vững, coi thành công của doanh nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của đất nước sở tại.

Trên tinh thần đó, Viettel không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Campuchia mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số và cải thiện đời sống người dân.

Cho biết việc lựa chọn Viettel là một trong những điểm đến trong chương trình thăm chính thức Việt Nam xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Viettel trong lĩnh vực công nghệ và chuyển đổi số tại Campuchia, thông qua Công ty Metfone.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia, không chỉ đóng góp vào ngân sách nhà nước, Metfone còn góp phần mở rộng hạ tầng viễn thông, đưa các dịch vụ chất lượng cao đến cả khu vực thành thị và nông thôn, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước tiếp cận các dịch vụ số hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary cho biết việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Campuchia vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhất trí với các đề xuất của Viettel về tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và xây dựng Chính phủ số đều nhận được sự đồng tình, đánh giá cao; tin tưởng, với kinh nghiệm triển khai tại nhiều thị trường quốc tế, Viettel sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, cùng Công ty Metfone đóng góp hiệu quả hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số của Campuchia, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia trong giai đoạn mới./.

Viettel Cambodia hợp tác với tập đoàn kinh tế hàng đầu Campuchia Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa Viettel Cambodia (Metfone) và tập đoàn ISI sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, đồng thời đóng góp về kinh tế-xã hội cho Campuchia.