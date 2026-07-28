FAA: Ghế ngồi trên hàng trăm máy bay Boeing 737 MAX bị lắp đặt sai quy cách

Ngày 27/7, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phát đi cảnh báo hàng trăm máy bay Boeing 737 MAX đăng ký tại nước này có thể phải trải qua quá trình kiểm tra do lỗi lắp đặt ghế ngồi.

Cơ quan này nhấn mạnh nếu không khắc phục kịp thời, lỗi kỹ thuật này có thể gây chấn thương cho hành khách và phi hành đoàn, hoặc cản trở lối đi, làm chậm quá trình sơ tán khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Theo đề xuất các Chỉ thị về Khả năng bay mới nhất do FAA ban hành, quy định này sẽ áp dụng đối với 453 máy bay đang đăng ký tại Mỹ. Dù FAA chỉ có thẩm quyền đối với các hãng hàng không nội địa, giới chuyên gia nhận định những cơ quan quản lý hàng không quốc tế thường sẽ tuân thủ và ban hành các biện pháp tương tự.

Dữ liệu từ công ty tư vấn và tình báo hàng không IBA cho thấy hiện có gần 2.300 chiếc 737 MAX đang hoạt động trên toàn cầu, trong đó riêng tại Mỹ là 823 chiếc.

Theo báo cáo gửi lên FAA, một số cụm ghế hành khách trên máy bay đã không được gắn đúng cách vào rãnh trượt. Sự cố này khiến các cụm ghế có nguy cơ bị bung ra khi máy bay chịu tải trọng lớn, đi qua vùng nhiễu động hoặc hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay 737 MAX 9 của hãng hàng không Alaska Airlines tại sân bay Renton, Washington, Mỹ, ngày 25/1/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

FAA ước tính mỗi chiếc 737 MAX có thể gắn tối đa 69 cụm ghế thuộc diện bị ảnh hưởng. Các kỹ thuật viên sẽ mất khoảng 1 giờ để kiểm tra và 1 giờ để khắc phục cho mỗi cụm ghế mà không cần thay thế bất kỳ linh kiện nào.

Các hãng hàng không hoàn toàn có thể điều động nhiều nhân viên kiểm tra đồng thời để rút ngắn tối đa thời gian bảo dưỡng cho mỗi chiếc máy bay. Dù vậy, FAA hiện chưa ấn định thời hạn chót để các hãng phải hoàn tất việc khắc phục sự cố.

Lên tiếng về vấn đề này, người phát ngôn của Boeing cho biết hãng đã chủ động ban hành hướng dẫn xử lý cho các nhà khai thác máy bay từ tháng 12/2025. Đại diện Boeing khẳng định qua email rằng hãng hoàn toàn ủng hộ việc FAA đưa hướng dẫn đó thành quy định bắt buộc.

Động thái mới nhất của nhà chức trách Mỹ diễn ra trong bối cảnh Boeing đang nỗ lực cải thiện chất lượng sản xuất và thúc đẩy sản lượng dưới sự điều hành của tân Giám đốc điều hành (CEO) Kelly Ortberg.

Khủng hoảng chất lượng của hãng chế tạo máy bay này bắt đầu bùng phát từ đầu năm 2024, sau sự cố bung cửa giữa không trung trên một chiếc 737 MAX gần như mới tinh của hãng hàng không Alaska Airlines./.

Mỹ trao lại cho Boeing quyền tự chứng nhận an toàn cho máy bay 737 MAX Sau nhiều tháng đánh giá, FAA kết luận quy trình kiểm tra an toàn cuối cùng của Boeing đáp ứng yêu cầu để bảo đảm máy bay đủ điều kiện khai thác.