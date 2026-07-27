Nhà sản xuất ôtô Porsche cắt giảm thêm 5.000 việc làm

Cuộc khủng hoảng trong ngành công nghiệp ôtô Đức vẫn tiếp diễn. Nhà sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) đắt tiền của Đức - Porsche vừa công bố tiếp tục thực hiện vòng cắt giảm chi phí lớn thứ hai, gọi là "gói cải cách tương lai", theo đó sẽ cắt giảm thêm 5.000 việc làm tại nhà máy chính ở Stuttgart-Zuffenhausen và trung tâm phát triển ở Weissach gần đó vào năm 2035.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Porsche tuyên bố rằng việc cắt giảm việc làm sẽ được thực hiện một cách có trách nhiệm xã hội – chủ yếu thông qua giảm nhân sự tự nhiên, thay đổi nhân khẩu học, nghỉ hưu theo từng giai đoạn và thỏa thuận thôi việc tự nguyện.

Công đoàn ngành kim loại IG Metall và hiệp hội các nhà tuyển dụng Südwestmetall đã tham gia vào các cuộc đàm phán của Porsche với mục tiêu tăng cường khả năng cạnh tranh đồng thời đảm bảo càng nhiều việc làm càng tốt trong dài hạn.

Gói cải cách tương lai là một gói các biện pháp toàn diện với các khoản đầu tư tổng cộng 2,1 tỷ euro (khoảng 2,3 tỷ USD), để đảm bảo nhà máy Zuffenhausen tiếp tục sản xuất những chiếc xe thể thao hai cửa đắt tiền và công tác phát triển vẫn tập trung tại Weissach. Gói này được thiết kế để giảm đáng kể chi phí nhân sự và làm cho hoạt động tại các nhà máy linh hoạt và hiệu quả hơn.

Vào tháng 2/2025, ban lãnh đạo và hội đồng công nhân Porsche đã nhất trí cắt giảm khoảng 1.900 việc làm tại khu vực Stuttgart vào năm 2029. Ngoài ra, hợp đồng tạm thời của khoảng 2.000 nhân viên cũng hết hạn.

Nhưng các biện pháp cắt giảm chi phí không chỉ giới hạn ở trụ sở chính của công ty mà Porsche cũng giảm tổng cộng 500 việc làm tại nhà máy ở Leipzig và ba công ty con.

Tổng cộng, nhà sản xuất xe thể thao này sẽ cắt giảm hơn 1/3 số việc làm tại quê nhà Stuttgart trong những năm tới. Cuối năm 2024, Porsche có khoảng 22.200 nhân viên tại khu vực Stuttgart; một năm sau, con số này đã giảm xuống còn khoảng 20.600.

Trên toàn thế giới, công ty có gần 41.800 nhân viên vào cuối năm 2025. Tổng giám đốc điều hành (CEO) mới, Michael Leiters, đã công bố kế hoạch tinh gọn đáng kể hoạt động của Porsche.

Các cuộc đàm phán với hội đồng công nhân đã diễn ra từ mùa Thu năm ngoái nhưng bị gián đoạn do những thay đổi ở cấp cao nhất của công ty.

Các biện pháp cắt giảm chi phí này là cần thiết vì Porsche đã lâm vào khủng hoảng trong một thời gian dài. Lợi nhuận ròng của tập đoàn đã giảm mạnh 91% xuống còn 310 triệu euro năm 2025. Sự sụt giảm tiếp tục diễn ra trong quý đầu tiên của năm nay, mặc dù với tốc độ chậm hơn.

Nguyên nhân của khủng hoảng hiện nay là do tình hình kinh doanh gặp nhiều khó khăn tại Trung Quốc, chính sách thuế quan của Mỹ và nhu cầu đối với các mẫu xe điện thấp hơn./.

Doanh số bán xe toàn cầu của hãng Porsche giảm 15% trong quý 1 Mặc dù kết quả kinh doanh toàn cầu không khả quan, Porsche vẫn ghi nhận một số điểm sáng, đặc biệt là doanh số bán xe của mẫu 911 với sự ưa chuộng các phiên bản cao cấp như Turbo và GTS.

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