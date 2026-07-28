GPBank mở hành trình kết nối cộng đồng, đưa thương hiệu mới đến gần người dân

Sau hơn một năm chuyển mình mạnh mẽ với những bước tiến về kinh doanh, công nghệ và thương hiệu, Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) thuộc hệ thống VPBank sở hữu 100% vốn tiếp tục đánh dấu một cột mốc mới khi chính thức khởi động chuỗi hoạt động Local Branding tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là một chiến dịch truyền thông, đây còn là hành trình đưa thương hiệu mới của GPBank đến gần hơn với người dân thông qua những trải nghiệm trực tiếp, trẻ trung và giàu năng lượng.

Mang "Kỷ nguyên Thịnh vượng" đến từng góc phố

Từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8, hình ảnh nhận diện mới của GPBank sẽ hiện diện trên nhiều tuyến phố trung tâm tại Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đoàn xe quảng bá thương hiệu kết hợp với chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho khách hàng.

Lấy cảm hứng từ thông điệp thương hiệu "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng," hành trình không chỉ mang theo diện mạo mới của GPBank mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, tích cực và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng.

Tại mỗi địa phương, đoàn xe nhận diện thương hiệu sẽ di chuyển qua các tuyến đường biểu tượng trước khi dừng chân tại những điểm tập trung đông người để tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm và tương tác cùng khách hàng.

Dự kiến, các hoạt động tập trung dành cho khách hàng sẽ diễn ra tại Công viên Cầu Rồng (Đà Nẵng), Công viên Thống Nhất (Hà Nội), chợ Cát Bi (Hải Phòng) và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại đây, người dân sẽ có cơ hội tìm hiểu về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số của GPBank, tham gia các trò chơi tương tác, nhận nhiều phần quà hấp dẫn khi mở tài khoản cũng như trải nghiệm không gian thương hiệu được thiết kế theo tinh thần trẻ trung, hiện đại.

Mở đầu hành trình tại Đà Nẵng vào ngày 25/7, đoàn xe quảng bá thương hiệu của GPBank sẽ di chuyển qua nhiều tuyến đường và địa danh biểu tượng của thành phố trước khi dừng chân tại Công viên Cầu Rồng để tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân.

Dịp này, khách hàng mở mới tài khoản GPBank sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm vé tham dự đêm nhạc Live the Vibe - Move Together cùng nhiều phần quà giá trị, đồng thời GPBank cũng giới thiệu ứng dụng ngân hàng số GP.DigiPlus, cho phép mở tài khoản trực tuyến chỉ trong vòng 3 phút và trải nghiệm hệ sinh thái tài chính số hiện đại với các tiện ích như chuyển tiền, thanh toán QR và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Đưa thương hiệu đến gần khách hàng bằng trải nghiệm thực tế

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngân hàng ngày càng dịch chuyển từ cuộc đua về sản phẩm sang cuộc đua về trải nghiệm và mức độ gắn kết với khách hàng, nhiều ngân hàng đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu tại từng địa phương như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Thay vì chỉ hiện diện qua các kênh truyền thông hay nền tảng số, các ngân hàng chủ động tạo ra những điểm chạm trực tiếp để khách hàng được gặp gỡ, trải nghiệm dịch vụ và tương tác với thương hiệu trong đời sống thường ngày.

Chuyến xe "Kỷ nguyên Thịnh vượng" GPBank. (Ảnh: Vietnam+)

Đây được xem là xu hướng đang được nhiều tổ chức tài chính trên thế giới áp dụng nhằm gia tăng mức độ nhận biết, xây dựng niềm tin và tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng ngay từ những trải nghiệm đầu tiên.

Với khách hàng, những hoạt động này mang đến cơ hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính một cách trực quan, được tư vấn trực tiếp và trải nghiệm các tiện ích ngân hàng số ngay tại nơi sinh sống, làm việc. Đối với ngân hàng, việc hiện diện tại từng địa phương không chỉ góp phần mở rộng tệp khách hàng mới mà còn củng cố sự gắn kết của khách hàng hiện hữu, lan tỏa hình ảnh thương hiệu gần gũi, năng động và đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng số và xây dựng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Thông qua chuỗi hoạt động này, GPBank mong muốn tạo nên nhiều điểm chạm gần gũi với người dân tại các đô thị lớn, lan tỏa hình ảnh một ngân hàng năng động, thân thiện và luôn hướng tới trải nghiệm khách hàng.

Đây cũng là dịp để GPBank giới thiệu rộng rãi hơn hệ sinh thái ngân hàng số đang được đầu tư mạnh mẽ, đồng thời tăng cường kết nối với khách hàng mới và củng cố sự gắn bó của khách hàng hiện hữu với thương hiệu.

Một bước tiếp theo trong hành trình chuyển mình của GPBank

Chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tiếp diễn ra trong bối cảnh GPBank đang ghi nhận nhiều kết quả tích cực sau quá trình chuyển đổi toàn diện.

Chuyến xe "Kỷ nguyên Thịnh vượng" GPBank xuất hiện trên các tuyến phố. (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi được chuyển giao bắt buộc về VPBank, ngân hàng liên tục đầu tư cho công nghệ, sản phẩm, mạng lưới và nhận diện thương hiệu. Nếu trong năm 2025, GPBank đạt lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã đạt gần 730 tỷ đồng, tăng 783% so với cùng kỳ.

Các chỉ tiêu kinh doanh cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực khi huy động vốn từ khách hàng tăng 30%, đạt gần 58.000 tỷ đồng, tạo nền tảng để tín dụng tăng trưởng 21%, đạt hơn 60.000 tỷ đồng.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, GPBank tiếp tục mở rộng hiện diện trên thị trường khi triển khai đồng bộ kế hoạch chuyển đổi mạng lưới. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành di dời 20 chi nhánh, tiếp tục hướng tới mục tiêu chuyển đổi 36 điểm giao dịch trong năm 2026; đồng thời được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới 10 chi nhánh, trong đó 6 điểm dự kiến đi vào hoạt động ngay trong quý 3.

Chuỗi hoạt động lần này vì thế không chỉ là một hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn là lời khẳng định cho một giai đoạn phát triển mới của GPBank - nơi những thay đổi về công nghệ, sản phẩm và năng lực vận hành đang từng bước được chuyển hóa thành những trải nghiệm gần gũi hơn với khách hàng, đúng như tinh thần "Vì một kỷ nguyên thịnh vượng"./.

Hàng nghìn người trải nghiệm “Trạm tiếp năng lượng thịnh vượng” của GPBank tại VPIM 2025 Gian hàng GPBank tại khu vực EXPO là điểm nhấn ấn tượng với nhiều hoạt động hấp dẫn với Khu check-in “Bứt phá cùng GPBank," đã thu hút khoảng 1.000 người trải nghiệm.