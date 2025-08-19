Viettel IDC tăng tốc toàn cầu hóa với Vcloudia tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Viettel IDC - công ty thành viên Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel, doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây - chính thức ra mắt thương hiệu điện toán đám mây quốc tế Vcloudia tại Campuchia.

Đây là hệ sinh thái “Cloud” mở và toàn diện, được phát triển nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức Campuchia khai thác sức mạnh công nghệ để tăng tốc chuyển đổi số.

Phát biểu ngày 19/8 tại lễ ra mắt, Giám đốc Viettel IDC Lê Bá Tân nhận định ngành dịch vụ trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Campuchia mới ở giai đoạn khởi đầu nhưng sẽ sớm bứt phá mạnh mẽ.

Với dân số trẻ, kinh tế ổn định, tỷ lệ sử dụng Internet cao cùng cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Hoàng gia đối với chuyển đổi số, Campuchia được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng nhất Đông Nam Á cho hạ tầng số.

Ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC giới thiệu quá trình phát triển của Viettel IDC tại sự kiện. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Theo ông Lê Bá Tân, Vcloudia là bước đầu tiên trong hành trình quốc tế hóa điện toán đám mây của Viettel IDC, được thiết kế riêng cho Campuchia trên cơ sở công nghệ và chuyên môn đã được chứng minh tại Việt Nam.

Thương hiệu này không chỉ cung cấp hạ tầng công nghệ mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Viettel IDC đồng hành cùng phát triển kinh tế số của Campuchia, tương tự như cách công ty đã hỗ trợ Việt Nam gần 20 năm qua.

Trên nền tảng tình hữu nghị và sự tin cậy gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, những cam kết này sẽ được hiện thực hóa, mang lại giá trị thiết thực cho chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng.

Lễ ra mắt tại Phnom Penh có sự tham dự của đại diện tập đoàn công nghệ Qualcomm hàng đầu thế giới. Trong thời gian tới, Viettel IDC và Qualcomm sẽ hợp tác triển khai các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo (AI) phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Campuchia, giúp khai thác dữ liệu, tối ưu vận hành và xây dựng mô hình kinh doanh mới.

Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Campuchia và Lào Thiều Phương Nam nhấn mạnh sự hợp tác này nhằm khai phá tiềm năng hạ tầng số và góp phần xây dựng một tương lai kỹ thuật số toàn diện tại Campuchia.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Theo các báo cáo công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), nhu cầu hạ tầng số tại Campuchia đang tăng trưởng hai con số hằng năm, đặc biệt trong các lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử, hậu cần, giáo dục và chính phủ điện tử.

Nghiên cứu của Ipsos dự báo thị trường điện toán đám mây tại Campuchia đạt quy mô 371 triệu USD vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép 17,1%. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về nền tảng công nghệ hiện đại, linh hoạt và bảo mật để phục vụ hoạt động trong kỷ nguyên số.

Sự kiện ra mắt Vcloudia được xem là bước ngoặt cho Viettel IDC và thị trường công nghệ Campuchia.

Trong bối cảnh chuyển đổi số tăng tốc, một nền tảng “Cloud” được thiết kế phù hợp đặc thù thị trường sẽ là đòn bẩy quan trọng, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả, mở rộng hoạt động và tăng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu./.

