Nâng dự báo tăng trưởng ASEAN+3 nhờ sức mạnh của AI và chất bán dẫn

Ngày 27/7, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố báo cáo dự kiến khu vực ASEAN+3, bao gồm các quốc gia thành viên ASEAN cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ tăng trưởng 4,1% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội tại mạnh mẽ cũng như nhu cầu đối với chất bán dẫn và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo bản cập nhật hàng quý về triển vọng kinh tế khu vực của AMRO, dự báo này cao hơn 0,1% so với mức dự báo hồi tháng 6.

AMRO cho biết triển vọng được cải thiện là do đà tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là nhu cầu mạnh mẽ đối với chất bán dẫn và các sản phẩm liên quan đến AI khác, cùng với môi trường giá cả hàng hóa toàn cầu thuận lợi hơn.

Tiêu dùng hộ gia đình ổn định, đầu tư vững chắc và xuất khẩu chất bán dẫn và điện tử mạnh mẽ dự kiến sẽ tiếp tục là những động lực tăng trưởng chính. Hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng do sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và nguyên liệu đầu vào công nghiệp không nghiêm trọng như dự kiến.

Trong khi đó, lạm phát chung được dự báo ở mức 1,6% vào năm 2026, giảm so với dự báo trước đó là 1,8%, phản ánh kỳ vọng về giá cả hàng hóa toàn cầu thấp hơn.

Theo AMRO, áp lực lạm phát nhìn chung vẫn được kiềm chế, với mức tăng giá chủ yếu tập trung vào năng lượng và vận tải. Tuy nhiên, AMRO cảnh báo rằng lạm phát lương thực có thể tăng lên do chi phí đầu vào cao hơn và điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến giá cả./.

Việt Nam tiên phong cụ thể hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 Việt Nam đang đóng góp xây dựng kế hoạch triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, tham gia xây dựng cơ chế đánh giá thực thi, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và liên trụ cột trong ASEAN.