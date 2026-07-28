ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực

Chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc khu vực, cũng như giá trị của các cơ chế do ASEAN dẫn dắt trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đưa ra nhận định trên tại buổi thông tin dành cho đoàn ngoại giao và báo chí ngày 28/7 tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Kao Kim Hourn nhận định chuỗi hội nghị diễn ra tại Manila (Philippines) từ ngày 18-23/7 là một trong những chuỗi hội nghị năng động và thực chất nhất trong nhiều năm qua.

Các bộ trưởng đã trao đổi thẳng thắn về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng. Hơn 120 cuộc gặp song phương cũng được tổ chức, cho thấy các cơ chế ASEAN tiếp tục là diễn đàn quan trọng để trao đổi quan điểm, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác.

Hội nghị đã thông qua Thông cáo chung cùng một số văn kiện quan trọng liên quan đến Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác, quan hệ Đối tác Đối thoại và tình hình Trung Đông.

Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh hiệp ước tiếp tục là nền tảng cho quan hệ giữa các quốc gia, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, kiềm chế và giải quyết hòa bình tranh chấp.

Các bộ trưởng cũng thảo luận về xung đột tại Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine, an ninh năng lượng, nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự gia tăng lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Kao Kim Hourn, tính chất xuyên biên giới của các thách thức này đòi hỏi ASEAN tăng cường phối hợp nội khối và hợp tác với các đối tác.

Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Tổng Thư ký ASEAN cho biết các bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu duy trì hòa bình, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, đồng thời thúc đẩy sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Về Myanmar, ASEAN tiếp tục khẳng định Đồng thuận 5 điểm vẫn giữ nguyên giá trị, đề cao vai trò của Đặc phái viên ASEAN và kêu gọi chấm dứt bạo lực, bảo vệ dân thường, tăng cường hỗ trợ nhân đạo cũng như thúc đẩy đối thoại bao trùm.

Tại các hội nghị với đối tác, hai bên tập trung trao đổi về triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng sạch, an ninh lương thực và khả năng tự cường của khu vực. Các đối tác tiếp tục khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN.

Theo Tổng Thư ký ASEAN, kết quả của chuỗi hội nghị cho thấy ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm, duy trì đối thoại và mở rộng hợp tác thực chất với các đối tác nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những thách thức chung./.

Chuyên gia Indonesia đánh giá cao đóng góp của Việt Nam trong ASEAN Chuyên gia Indonesia nhận định Việt Nam có nhiều đóng góp nổi bật trong thúc đẩy đoàn kết nội khối, bảo vệ vai trò trung tâm của Hiệp hội và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.