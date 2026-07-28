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Brazil đề nghị giải quyết thuế quan với Mỹ thông qua WTO

Brazil đã đề nghị tiến hành tham vấn trong khuôn khổ WTO về các mức thuế quan mới do Mỹ áp đặt đối với một số mặt hàng, trong khi Chile nỗ lực tìm kiếm các trường hợp được miễn trừ thuế.

Hoàng Giang
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Brazil ngày 27/7 thông báo nước này đã đề nghị tiến hành tham vấn trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về các mức thuế quan mới do Mỹ áp đặt đối với một số mặt hàng của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh này.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Brazil nêu rõ các biện pháp thuế quan của Mỹ là "không có cơ sở" và "không phù hợp" với các quy định thương mại quốc tế.
Brazil tiến hành bước đi trên sau khi Mỹ áp 2 đợt thuế mới đối với một số sản phẩm của nước này, bao gồm mức thuế 25% đối với những mặt hàng bị cáo buộc có hành vi thương mại không công bằng và 12,5% đối với những mặt hàng bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức. Theo quy định của WTO, tham vấn là bước đầu tiên trong quy trình giải quyết tranh chấp giữa các thành viên.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Chile tiến hành cuộc họp với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và nhà xuất khẩu nhằm phối hợp ứng phó với mức thuế 12,5% mới được Mỹ áp dụng đối với một số sản phẩm của quốc gia này. Cuộc họp nhằm xem xét các bước đi có thể thực hiện trong tiến trình đàm phán với Washington và tìm kiếm các trường hợp được miễn trừ thuế.

Trong một phát biểu, Ngoại trưởng Chile Francisco Perez Mackenna bày tỏ quan ngại về mức thuế mới của Mỹ và đề nghị miễn trừ đối với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực đang phải chịu mức thuế cao như các sản phẩm nông-công nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Ông nhấn mạnh Chile đã ký Hiệp định Thương mại Tự do với Mỹ (FTA) và hiệp định này vẫn còn hiệu lực đầy đủ, do đó, phương hướng của Santiago là thúc đẩy đàm phán.

FTA giữa Chile và Mỹ có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. Theo ước tính của Bộ Ngoại giao Chile, các mức thuế mới sẽ ảnh hưởng đến khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu của Chile sang Mỹ, bao gồm các mặt hàng như cá hồi, nho và rượu vang.

Theo số liệu chính thức, khoảng 60% giá trị hàng hóa xuất khẩu của Chile sang Mỹ được miễn áp mức thuế mới, bao gồm các mặt hàng như đồng (mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Chile), lithium, quả bơ, cam và kiwi.

Năm ngoái, Chile xuất khẩu sang Mỹ tổng lượng hàng khoảng 18 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)
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