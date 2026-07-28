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Mỹ bắt đầu rà soát lực lượng quân sự đồn trú tại châu Âu

Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge Colby cho biết kết quả của cuộc rà soát sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi của NATO hướng tới một liên minh mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và bền vững hơn.

Nguyễn Hà
Lực lượng binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Lực lượng binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 27/7, Mỹ bắt đầu tiến hành rà soát sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép yêu cầu các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng chi tiêu quốc phòng, đồng thời muốn giảm bớt gánh nặng an ninh tại khu vực này để tập trung nguồn lực chiến lược cho các ưu tiên khác.

Trên mạng xã hội X, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách, ông Elbridge Colby cho biết đây sẽ là một cuộc rà soát thực chất, nhằm bảo đảm NATO đang thúc đẩy nhanh chóng và không thể đảo ngược quá trình để châu Âu đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc tự bảo vệ bằng năng lực quốc phòng thông thường.

Ông Colby nhận định kết quả của cuộc rà soát sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi của NATO hướng tới một liên minh mạnh mẽ hơn, công bằng hơn và bền vững hơn.

Tháng trước, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo với các đồng minh NATO rằng Washington sẽ thực hiện đánh giá này. Bộ trưởng Hegseth cũng từng nêu rõ Washington có thể cắt giảm đóng góp cho NATO nếu các đồng minh không đạt được các mục tiêu về chi tiêu quốc phòng.

Mỹ đã nhiều lần khẳng định rằng Washington muốn các đồng minh NATO tại châu Âu đảm nhận trách nhiệm chính đối với khả năng phòng thủ thông thường, trong bối cảnh Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực khác.

Trong khuôn khổ quá trình này, Lầu Năm Góc đã thông báo với các đồng minh về việc cắt giảm số lượng nguồn lực quân sự trên toàn cầu mà Mỹ dành cho các hoạt động của NATO. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ không đồng tình với các đồng minh châu Âu, trong đó có việc một số nước châu Âu từ chối cho phép lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự khi xung đột mới bắt đầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #hiện diện quân sự #châu Âu #Bộ Chiến tranh Mỹ Mỹ
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