Lào Cai: Mưa lớn gây nhiều thiệt hại cho sản xuất ở Bản Xèo

Theo Ủy ban Nhân dân xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, mưa lớn từ đêm ngày 28/7/2026 và ngày 29/7/2026 trên địa bàn đã gây ra tình trạng sạt lở, vùi lấp đất đá tại khu vực thôn San Lùng, gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp.

Chính quyền xã đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên người dân và di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở trước tình hình mưa được dự báo vẫn tiếp diễn trong nhiều giờ tới.

Vị trí sạt lở tại thôn San Lùng có chiều rộng khoảng 15m, kéo dài khoảng 300m với tổng diện tích khoảng 4.500 m². Trong đó ảnh hưởng 2.716 m² đất ruộng, 1.784 m² cây rừng sản xuất, tương đương với 36.000 m3 đất đá, Hiện tại, khu vực sạt lở đã vùi lấp và chia cắt tạo thành dòng chảy, vị trí sườn đồi tiếp tục có nguy cơ cao sạt lở do nền đất yếu, mưa lớn, tích nước ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực dân cư của 18 hộ gia đình thuộc thôn San Lùng.

Đặc biệt, hộ ông Vàng Văn Tuyển, thôn San Lùng nuôi cá nước lạnh (cá tầm) bị thiệt hại nặng nề. Đất đá vùi lấp 07 bể cá với tổng thiệt hại khoảng 6 tấn cá thương phẩm và 8.000 con cá giống. Ước giá trị thiệt hại 800.000.000 đồng.

Tính từ thời điểm 20h ngày 28/7/2026 đến sáng ngày 29/7, khối lượng đất đá tiếp tục sạt xuống cách khu dân cư khoảng 200m gây nguy cơ xảy ra sạt lở cao. Các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Xèo, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Xèo, đã yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống phát sinh./.

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại các xã vùng cao Các địa phương tại Lào Cai đang khẩn trương huy động lực lượng, dồn toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp tế nhu yếu phẩm nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

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