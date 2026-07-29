Đắk Lắk: Nguy cơ mất an toàn khi khai thác thủy sản trên đoạn sông sụt lún

Sau vụ việc hai vợ chồng bị đuối nước tử vong khi cứu cháu trong lúc đi cào hến trên sông Kỳ Lộ (tỉnh Đắk Lắk), nhiều vấn đề đặt ra về tình trạng mất an toàn khi người dân đi khai thác thủy sản và các em nhỏ tắm sông trên những đoạn sông bị sạt lở, sụt lún, các hầm, hố, vùng nước sâu.

Khu vực sông Kỳ Lộ (thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc; giáp ranh xã Đồng Xuân). Đoạn sông xảy ra sự việc này là một mỏ khai thác cát đã dừng hoạt động. Trên bờ sông vẫn còn nhiều đống cát lớn nằm rải rác cùng các phương tiện máy đào, máy hút cát, hệ thống trạm cân. Khu vực bờ sông có nhiều đoạn hầm, hố do quá trình hút cát để lại. Giữa lòng sông còn nhiều mảng bê tông lớn nằm ngổn ngang, xếp chồng lên nhau.

Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Bắc cho biết, mỏ cát trên sông Kỳ Lộ tại khu vực thôn Định Trung 2 nơi hai nạn nhân đuối nước là mỏ cát phục vụ dự án cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn. Mỏ cát này đã dừng hoạt động và được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương một doanh nghiệp khác vào khai thác để phục vụ dự án đường ven biển trên địa bàn.

Trước đó, địa phương đã có văn bản gửi đến các thôn về việc cảnh báo người dân và học sinh không được tắm sông tại những khu vực nguy hiểm trên sông Kỳ Lộ.

Thời gian gần đây, trên sông Kỳ Lộ qua xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc xuất hiện nhiều hến khiến người dân đổ xô đi khai thác. Trên một số đoạn sông, mỗi ngày có hàng chục người đến cào hến. Nhiều người còn dẫn theo các em nhỏ để vui chơi hoặc hỗ trợ cho việc khai thác thủy sản.

Những năm qua, dòng chảy sông Kỳ Lộ liên tục thay đổi do mưa lũ và quá trình khai thác cát. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Công an xã Đồng Xuân đã có nhiều văn bản nhằm khuyến cáo người dân không nên đi khai thác hến vì dễ xảy ra tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, tình hình người dân đi cào hến vẫn tiếp tục diễn ra tại một số đoạn sông Kỳ Lộ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Xuân, ngoài việc tuyên truyền người dân không đi cào hến để tránh các tai nạn đuối nước có thể xảy ra, địa phương đã làm việc, yêu cầu các chủ mỏ khai thác cát trên sông Kỳ Lộ phải bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác, cắm biển cảnh báo tại những khu vực khai thác tạo nên các hầm, hố sâu.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân không đến những khu vực nguy hiểm trên sông Kỳ Lộ để khai thác hến, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo bà Nguyễn Thị Hương (thôn Định Trung 2, xã Tuy An Bắc), khu vực đoạn sông Kỳ Lộ này là nơi nhiều người dân tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc đi cào hến. Các em nhỏ cũng thường xuyên ra đây tắm sông hoặc theo những người cào hến vui chơi.

Các vị trí có hầm, hố sâu dễ gây ra tai nạn đuối nước là do quá trình khai thác cát và mưa lũ tạo nên; trong đó có một hố sâu đến hơn 5m. Nhiều trường hợp đi tắm sông và cào hến đã xảy ra nguy hiểm khi đi gần khu vực này.

Khu vực sông Kỳ Lộ là nơi vợ chồng ông P.K.N (sinh năm 1954) và bà Đ.T.Đ (sinh năm 1963, cùng trú tại thôn Tân Hòa, xã Đồng Xuân) đuối nước tử vong vào ngày 27/7 vừa qua. Nguyên nhân là do ông N, bà Đ cứu cháu ruột (dẫn theo chơi trong lúc cào hến) sụt xuống một hố sâu trên dòng sông.

Dù cứu được cháu nhưng ông bà đã bị đuối nước tử vong thương tâm. Sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã phối hợp với các lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu cho gia đình các nạn nhân.

Những năm qua, sông Kỳ Lộ chảy qua địa bàn hai xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc cùng nhiều xã lân cận chịu ảnh hưởng của các đợt mưa lũ. Nhiều đoạn sông thay đổi dòng chảy và xuất hiện vùng nước sâu. Hoạt động khai thác cát trên sông để phục vụ các dự án, công trình nếu không thực hiện bảo đảm các quy định về an toàn sẽ có nguy cơ cao tạo nên những khu vực nguy hiểm trên dòng sông, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản người dân./.

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