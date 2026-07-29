Dự án kè sông Tiền tại Đồng Tháp dự kiến hoàn thành sớm hơn 4 tháng

Sau thời gian đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay, Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp đã đạt trên 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước tiến độ khoảng 4 tháng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, dự án có chiều dài 1,1km, tổng mức đầu tư hơn 246 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng khoảng 228 tỷ đồng.

Công trình được khởi công ngày 29/10/2025 do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương và Công ty Cổ phần Xây dựng-Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội thi công.

Do tính chất cấp bách của dự án, thời gian qua, các nhà thầu đã tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ. Ông Đỗ Quốc Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng-Hạ tầng giao thông thủy lợi Hà Nội, cho biết đơn vị đã tăng cường máy móc, thiết bị, tập kết đầy đủ vật tư tại công trường; đồng thời kéo dài thời gian thi công mỗi ngày và tổ chức thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc theo hợp đồng.

Theo ông Phương, khó khăn lớn nhất trong quá trình thi công là nguồn cung vật liệu đá. Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động khắc phục, bảo đảm đủ vật liệu phục vụ thi công, không để ảnh hưởng đến tiến độ.

Trong thời gian tới, nhà thầu tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị và vật tư để hoàn thành toàn bộ phần thi công dưới nước trước ngày 31/7. Dự kiến công trình sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 8, sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tháng, kịp thời phát huy hiệu quả trước khi mùa lũ bước vào cao điểm.

Tiến độ dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiền tại Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp hiện đạt trên 85%. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương, mặc dù, thời gian qua nguồn cung xăng, dầu có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng đến hoạt động thi công, nhưng nhà thầu đã chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng để bảo đảm đủ nhiên liệu phục vụ máy móc, thiết bị. Đồng thời, đơn vị cũng bố trí nhân lực, phương tiện hợp lý nhằm duy trì thi công liên tục, không để gián đoạn tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp 9, Công ty Cổ phần Xây dựng Đê kè Hải Dương, cho biết khối lượng thi công của gói thầu đã đạt trên 85%.

Theo kế hoạch, các hạng mục dưới nước sẽ hoàn thành trước ngày 31/7, còn các hạng mục trên bờ dự kiến hoàn thành vào khoảng ngày 10/8. Với tiến độ hiện tại, gói thầu dự kiến hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 3,5 tháng so với kế hoạch đề ra.

Ông Chống A Xáng, Giám sát trưởng gói thầu thi công xây dựng khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền khu vực Kè chống xói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước, cho biết dù thời gian thực hiện dự án khá gấp, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chủ đầu tư và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, hiện tiến độ thi công thực tế đã vượt kế hoạch khoảng 4 tháng.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026, tuy nhiên đến nay hạng mục thả bao tải cát tạo mái và thảm bảo vệ dưới nước đã hoàn thành trên 90%; phần thi công dưới nước dự kiến kết thúc trước ngày 30/7.

Trên bờ, các hạng mục như đầm nền, thảm nhựa, bờ kè, hệ thống chiếu sáng, vỉa hè... đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, dự án sẽ hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng 4 tháng.

Dự án Kè chống xói lở bờ sông Tiền tại Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp dự kiến về đích trước kế hoạch từ 3,5-4 tháng. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Trước đó, vào các ngày 8 và 12/8/2025, tại khu vực Kè chống xói lở Thường Thới Tiền (nay là xã Thường Phước) xảy ra sạt lở, sụp lún với tổng chiều dài khoảng 350m trên tuyến kè dài 2,8km. Phần còn lại dài khoảng 2,45km được xác định tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể tiếp tục xảy ra sụp lún, sạt lở.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 521 công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông tại khu vực này; đồng thời, ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai dự án.

Dự án được đầu tư nhằm khắc phục và chủ động phòng, chống sạt lở, sụp lún bờ sông Tiền tại xã Thường Phước; bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ hệ thống công trình phòng, chống thiên tai, hạ tầng kỹ thuật và giao thông trên địa bàn./.

Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền khu vực kè Thường Thới Tiền Tình hình sạt lở, sụp lún diễn biến hết sức phức tạp và khó lường đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống thiên tai, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

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