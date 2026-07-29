Ninh Bình khảo sát, tìm nguyên nhân hiện tượng sụt lún tại khu dân cư Sào Lâm

Sau khi xảy ra sự cố sụt lún tại một số khu vực ở thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đồng thời, công tác khảo sát, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án khắc phục lâu dài đang được đẩy nhanh nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

Trước đó, sau trận mưa ngày 5/6 tại thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn là khu vực đông dân cư sinh sống đã xảy ra hiện tượng sụt đất. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận trong phạm vi bán kính khoảng 50-60 m xuất hiện 2 hố sụt, mỗi hố có đường kính từ 1-2 m, sâu từ 1-1,5 m nằm tại khuôn viên nhà dân và trên tuyến đường giao thông của thôn.

Hố sụt lún xuất hiện vào đầu tháng 6/2026 tại khu vực thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Ngay sau đó, các hố sụt đã được san lấp tạm thời để bảo đảm giao thông; đồng thời Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo khắc phục các vị trí bị ảnh hưởng, khoanh vùng, cắm biển cảnh báo và thông tin đến người dân để chủ động phòng ngừa, ứng phó nếu hiện tượng tiếp tục xảy ra.

Tuy nhiên, sau những đợt mưa lớn vào đầu tháng 7 vừa qua, hiện tượng sụt lún tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại khu vực hố sụt cũ, đất tiếp tục sụt lở làm đổ một đoạn tường xây. Cách vị trí tường bị đổ khoảng 5 m, trong khu vực vườn của gia đình ông Hoàng Văn Tâm xuất hiện thêm một hố sụt rộng khoảng 2 m, sâu khoảng 0,8 m.

Qua theo dõi của địa phương, hố sụt này tiếp tục mở rộng với bán kính khoảng 2,5 m, độ sâu khoảng 1,5 m; nhiều vết nứt trên tường nhà dân cũng có dấu hiệu phát triển.

Ông Đinh Văn Sĩ, người dân thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn cho biết, tình trạng sụt lún kéo dài đã ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với tính mạng và tài sản.

Hiện tượng sụt lún đã gây ra vết nứt dài khoảng 5m, sâu vào nền nhà khoảng 2m tại gia đình ông Đinh Văn Sĩ, thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Sự cố cũng khiến nhiều hộ dân trong khu vực không khỏi lo lắng, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần. Đến nay, hiện tượng sụt lún đã ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến 11 hộ dân trên địa bàn thôn Sào Lâm.

Ông Đinh Văn Hải, Trưởng thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn cho biết, ngay sau khi xuất hiện các điểm sụt lún, cán bộ thôn đã huy động người dân dùng mạt để san lấp tạm thời các hố sụt trên tuyến đường giao thông, góp phần bảo đảm việc đi lại an toàn.

Cùng đó, địa phương đã cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, nhất là trẻ em không tiếp cận các điểm sụt lún nhằm phòng tránh tai nạn.

Người dân thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn (Ninh Bình) khắc phục tạm thời các vết nứt trên tường nhà. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Trước diễn biến của sự cố sụt lún, Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự khẩn trương tổ chức khảo sát các điểm sụt lún và khu vực có nguy cơ cao để khoanh vùng, chăng dây cảnh báo, hạn chế tối đa người dân qua lại.

Đồng thời, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng ảnh hưởng chủ động di chuyển tài sản có giá trị, sẵn sàng ứng phó khi phát sinh tình huống bất thường. Cùng với đó, địa phương đã củng cố lực lượng, chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán người dân và di dời tài sản khi cần thiết.

Ông Hoàng Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn cho biết, qua kiểm tra thực tế, địa phương chưa có đủ cơ sở chuyên môn để xác định nguyên nhân xảy ra hiện tượng sụt lún; bước đầu nhận định có thể liên quan đến các yếu tố địa chất, thủy văn hoặc những tác động khác.

Ủy ban nhân dân xã đã có báo cáo khẩn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn sớm tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý dứt điểm, góp phần bảo đảm an toàn và sớm ổn định đời sống của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, khảo sát, đánh giá hiện trạng sụt lún nhằm xác định nguyên nhân sự cố.

Các đoàn công tác kiểm tra hiện trường, khảo sát, đánh giá hiện trạng sụt lún nhằm xác định nguyên nhân sự cố. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tại hiện trường, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế, ghi nhận diễn biến, thu thập thông tin, đánh giá mức độ ảnh hưởng và trao đổi các nội dung chuyên môn phục vụ công tác xác định nguyên nhân hiện tượng sụt lún.

Ông Bùi Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, khẩn trương tổng hợp kết quả khảo sát, đánh giá nguyên nhân, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý; đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn tiếp tục quản lý chặt khu vực nguy hiểm, tăng cường công tác tuyên truyền, không để người dân và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ mất an toàn cho đến khi có kết luận của cơ quan chuyên môn.

Trong khi nguyên nhân hiện tượng sụt lún vẫn đang được các cơ quan chuyên môn khẩn trương làm rõ, người dân thôn Sào Lâm, xã Thanh Sơn không khỏi lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Người dân mong muốn các ngành chức năng sớm xác định nguyên nhân, triển khai giải pháp xử lý triệt để nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, hạn chế nguy cơ phát sinh các sự cố trong thời gian tới./.

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