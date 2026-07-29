Triệu hồi để kiểm tra sản phẩm xe môtô Honda CB1000 Hornet

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty Honda Việt Nam về Chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa có khuyết tật đối với sản phẩm xe môtô Honda CB1000 Hornet.

Trên cơ sở các thông tin, tài liệu do Công ty Honda Việt Nam cung cấp, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thông tin: Chương trình thu hồi để kiểm tra và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn rò rỉ xăng, dầu trên xe môtô Honda CB1000 Hornet do Công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Chương trình thu hồi để kiểm tra sản phẩm xe môtô Honda CB1000 Hornet. Theo đó, Công ty hỗ trợ kiểm tra và xử lý cho những sản phẩm cùng mã kiểu loại do công ty nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam và cả sản phẩm cùng mã kiểu loại không do công ty nhập khẩu, phân phối trên thị trường Việt Nam.

Cơ sở sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Honda Motor (Honda Motor Co., Ltd); địa chỉ: 2-2-3 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-8404, Nhật Bản. Cơ sở nhập khẩu, phân phối: Công ty Honda Việt Nam, địa chỉ: Phúc Yên, Phú Thọ, Việt Nam. Phương thức thực hiện Chương trình tại các cửa hàng kinh doanh xe phân khối lớn do Honda ủy nhiệm (Honda Dream Wing) và cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (Các HEAD “Honda Exclusive Authorised Dealer”) được cấp phép sửa chữa xe phân khối lớn.

Người tiêu dùng đưa xe nằm trong diện ảnh hưởng đến các Cửa hàng được liệt kê để được hướng dẫn kiểm tra và sửa chữa khắc phục lỗi.

Thời gian: Từ ngày 27/7/2026. Toàn bộ xe trong diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và bổ sung phụ tùng miễn phí bởi Công ty Honda Việt Nam.

Công ty và cửa hàng có trách nhiệm thông tin và đặt lịch hẹn kiểm tra/ thay thế tới từng Khách hàng sở hữu xe bị ảnh hưởng. Quá trình kiểm tra/ thay thế sẽ được thực hiện bởi các kỹ thuật viên của cửa hàng.

Lý do thu hồi để sửa chữa/thay thế và cập nhật do ống dẫn nhiên liệu nối với bình xăng có thể bị lỏng hoặc tuột ra trong quá trình xe vận hành, dẫn đến rò rỉ xăng. Trong tình huống xấu nhất, xăng rò rỉ có thể bám vào bánh sau, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn khả năng phát sinh các sự cố liên quan đến nhiệt hoặc cháy.

Cùng đó là quá trình lắp ráp không phù hợp giữa pít-tông và xéc-măng, mức tiêu thụ dầu động cơ có thể tăng bất thường. Nếu người sử dụng không phát hiện kịp thời và tiếp tục vận hành xe khi mức dầu động cơ giảm xuống quá thấp, động cơ có thể bị quá nhiệt và hư hỏng nghiêm trọng, thậm chí xảy ra hiện tượng bó cứng, dẫn đến khóa bánh sau. Ngoài ra, dầu rò rỉ trong quá trình này nếu tiếp xúc với các bộ phận có nhiệt độ cao có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, bao gồm nguy cơ cháy.

Hiện tại, Công ty Honda Việt Nam chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến khả năng vận hành hoặc an toàn của xe. Bằng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, tập đoàn Honda và Công ty Honda Việt Nam đề xuất chương trình thu hồi nhằm thay thế phụ tùng bị ảnh hưởng cho các xe bị ảnh hưởng để đảm bảo an toàn cho xe và người sử dụng, đem lại sản phẩm chất lượng tối ưu cho khách hàng.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Chương trình thu hồi để kiểm tra và sửa chữa này được thực hiện nhằm phòng ngừa và khắc phục nguy cơ tiềm ẩn bao gồm: Xăng rò rỉ có thể bám vào bánh sau, làm giảm độ bám đường, tăng nguy cơ trượt ngã, đồng thời tiềm ẩn khả năng phát sinh các sự cố liên quan đến nhiệt hoặc cháy; Rò rỉ dầu động cơ.

Nếu tiếp tục vận hành xe khi mức dầu động cơ giảm xuống quá thấp, động cơ có thể bị hư hỏng nghiêm trọng hoặc xảy ra hiện tượng bó cứng, dẫn đến khóa bánh sau và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Để bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện và hành khách, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến cáo người tiêu dùng đang sở hữu xe môtô hai bánh nhãn hiệu Honda CB1000 Hornet, sản xuất tại Nhật Bản trong thời gian tháng 2 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, chủ động kiểm tra số khung xe và nhanh chóng đưa xe đến cửa hàng gần nhất trong trường hợp phương tiện thuộc diện bị ảnh hưởng, nhằm được kiểm tra và khắc phục lỗi miễn phí.

Người tiêu dùng có thể tra cứu thêm thông tin về Chương trình thu hồi nêu trên qua trang web: https://www.honda.com.vn/xe-may/tin-tuc?page=1 và Ứng dụng (App): MyHonda+ của Công ty từ ngày 27 tháng 7 năm 2026; hoặc liên hệ qua đường dây nóng của Công ty: 1800 8001 (miễn phí cho tất cả thuê bao); hoặc địa chỉ email: cr@honda.com.vn để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Thực hiện vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã và đang tích cực giám sát Chương trình thu hồi sản phẩm do Công ty Honda Việt Nam thực hiện./.

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