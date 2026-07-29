Hà Nội: Tăng tốc tiến độ thi công 7 cầu vượt nghìn tỷ bắc qua sông Hồng

Các cầu vượt bắc qua sông Hồng hiện nay đang được nhà thầu huy động trang thiết bị, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh mũi thi công nhằm đưa tiến độ công trình hoàn thành theo đúng chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Trong báo cáo về tiến độ triển khai 7 dự án cầu vượt sông Hồng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho thấy, Dự án cầu Thượng Cát hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%. Phần cầu chính đã thi công xong toàn bộ 118 cọc khoan nhồi tại các trụ P29-P33; cầu dẫn hoàn thành 339/1.036 cọc khoan nhồi và 108 dầm Super-T. Tổng sản lượng xây lắp đạt khoảng 21,25%.

Hiện, Dự án cầu Thượng Cát đang điều chỉnh một số vị trí khớp nối với trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời địa phương tiếp tục vận động người dân thu dọn tài sản trên phần mặt bằng đã bàn giao để triển khai thi công đồng bộ.

Với tổng mức đầu tư hơn 10.197,8 tỷ đồng, sau khi khởi công ngày 19/8/2025, Dự án cầu Ngọc Hồi, phía Hà Nội đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng, trong khi phía Hưng Yên đạt hơn 56%.

Về thi công cầu, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, VNVC E&C) đã thi công hoàn thành 2 trụ tháp chính, đang triển khai thi công bệ trụ cầu chính T41, T42 (đã hoàn thành lớp bê tông bịt đáy, đang lắp dựng khung tầng để chuẩn bị cho công tác thi công bệ trụ).

Đối với đường dẫn hai đầu cầu, các nhà thầu (Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy, Delta) đã huy động 18 mũi thi công triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ và triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu dẫn được 1.824/2.395 cọc, đúc 201/2.165 phiến dầm Super T, 108/318 bệ trụ, 50/318 thân trụ, 15/318 xà mũ.

“Giá trị sản lượng đạt khoảng 17,2% hợp đồng. Khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng phía Hưng Yên vẫn chưa hoàn tất,” ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đánh giá.

Đã bàn giao toàn bộ 62,51ha mặt bằng, Dự án cầu Tứ Liên sau lễ khởi công ngày 19/5/2025, các nhà thầu tập trung thi công cầu chính, nút giao Nghi Tàm, nút giao Trường Sa và hầm chui. Đến nay, toàn bộ cọc khoan nhồi và bệ trụ của hai trụ tháp chính P37, P38 đã hoàn thành; giá trị sản lượng đạt khoảng 1.286 tỷ đồng, tương đương hơn 14% giá trị hợp đồng. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội sẽ đẩy nhanh thi công thân trụ, cầu dẫn và hầm chui.

Được triển khai thi công 19/12/2025, hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 94,9%, Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được các nhà đầu tư huy động 17 mũi thi công, hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính, cơ bản xong cọc khoan nhồi cầu dẫn phía Long Biên và các nhánh nút giao Cổ Linh, đồng thời đang thi công thân trụ và gia công kết cấu thép. Giá trị sản lượng đạt khoảng 1.893 tỷ đồng, tương ứng 26% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, dự án vẫn vướng mắc trong việc bàn giao đất quốc phòng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thi công trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Đang đồng loạt thi công cầu chính vượt sông, cầu cạn, cầu dẫn và phần đường, đến nay, Dự án cầu Vân Phúc đã hoàn thành 98/102 cọc khoan nhồi cầu chính, 459 cọc khoan nhồi cầu cạn và cầu dẫn, đồng thời đúc 213 phiến dầm Super-T. Giá trị sản lượng đạt khoảng 23,3% hợp đồng và hiện không phát sinh vướng mắc lớn.

Với mục tiêu phải hoàn thành trước hội nghị APEC năm 2027, Dự án cầu Mễ Sở thuộc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cầu chính; phần cầu dẫn đạt 362/374 cọc khoan nhồi, 25 bệ trụ, 18 thân trụ và 52 dầm Super-T. Giá trị sản lượng xây lắp đạt khoảng 38,6%, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 10/2027.

Cũng là cây cầu thuộc dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, Dự án cầu Hồng Hà có chiều dài khoảng 4,377km (gồm 70 trụ cầu qua sông và vượt qua đê tả Hồng và đê hữu Hồng) kết nối vào các cầu cạn thuộc gói thầu (BOT), có điểm đầu tuyến tại xã Mê Linh, điểm cuối tại xã Ô Diên.

Hiện nay, Dự án cầu Hồng Hà đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp dự án huy động 30 mũi thi công trên toàn tuyến, hoàn thành 917/941 cọc khoan nhồi, 55 bệ trụ và 50 thân trụ. Giá trị sản lượng đạt khoảng 39,2%. Doanh nghiệp dự án đặt ra mục tiêu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 10/2027.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị các xã, phường nơi dự án đi qua di chuyển hạ tầng kỹ thuật (điện cao thế, nước, viễn thông….) xong trước ngày 30/7/2026.

Các nhà thầu đều nỗ lực thi công ngày, đêm để đẩy tiến độ 7 cầu vượt bắc qua sông Hồng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Về thi công cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, thời gian thi công các hạng mục mố, trụ cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên trong phạm vi đê, không được thi công trong mùa mưa lũ mà chỉ được thực hiện từ tháng 11 năm trước đến hết tháng 4 năm sau.

Trong khi tiến độ hoàn thành 2 cầu trên rất gấp, do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục phối hợp để nhà thầu triển khai thi công đảm bảo linh hoạt, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi và phù hợp với điều kiện thực tế từ nay đến hết ngày 31/10/2026, đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo, đồng thời đảm bảo an toàn đê điều, thoát lũ theo chỉ đạo của thành phố./.

Hà Nội đôn đốc tiến độ loạt dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống Thành phố Hà Nội sẽ họp kiểm điểm tiến độ định kỳ ba tuần một lần để rà soát kết quả thực hiện, xử lý các tồn tại, quyết tâm đưa các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống hoàn thành đúng tiến độ.