Tăng tốc mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn lên 4 làn xe

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn đang được mở rộng lên 4 làn xe để bảo đảm tiêu chuẩn và an toàn trên tuyến cao tốc, tuy nhiên hoạt động mở rộng còn chậm.

Theo ý kiến cử tri tại thành phố Huế, trong thời gian thi công, các xe trọng tải lớn, xe khách phải di chuyển xuống Quốc lộ 1A qua thành phố Huế gây ách tắc và quá tải tuyến đường này.

Bộ Xây dựng cho biết theo báo cáo của chủ đầu tư, mặt bằng của dự án còn một số vị trí cần tiếp tục tập trung xử lý, nhất là khu vực nút giao TL12B đoạn thành phố Huế.

Bộ Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chủ động tổ chức thi công ngay tại các vị trí đã có mặt bằng để không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra hiện trường và trực tiếp làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu và chính quyền địa phương để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, công điện và thông báo kết luận nhằm yêu cầu các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều mũi, nhiều ca, tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để bù lại phần tiến độ bị chậm, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án theo kế hoạch trong năm 2026.

Bộ Xây dựng nhận thức rõ việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm sớm đưa công trình vào khai thác, giảm tải cho Quốc lộ 1A, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư, tư vấn và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, làm việc liên tục theo kế hoạch tiến độ đã đề ra; kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông để sớm đưa công trình vào khai thác, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1A qua thành phố Huế, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị thành phố Huế hỗ trợ, có ý kiến đến người dân và chính quyền địa phương sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Trước đó, đầu tháng 7/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đi thị sát Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư, "tăng ca, tăng kíp" tổ chức thi công quyết liệt để bảo đảm tiến độ đến 30/11 phải hoàn thành dự án và cuối tháng 12/2026 phải bàn giao để sớm giải ngân vốn đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn, nối tỉnh Quảng Trị với thành phố Huế, có tổng chiều dài gần 99 km. Dự án có điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ tại xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn-Hòa Liên tại xã Hưng Lộc, thành phố Huế.

Dự án khởi công cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng.

Dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 được khởi công từ tháng 9/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 7.669 tỷ đồng. Dự án hoàn thành giai đoạn đầu vào ngày 31/12/2022 với 2 làn xe, bề rộng đường 12 m; riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m.

Cuối năm 2025, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn triển khai giai đoạn hoàn chỉnh, mở rộng mặt đường lên 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m, để bảo đảm tiêu chuẩn và an toàn trên tuyến cao tốc.

Dự án mở rộng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Cam Lộ-La Sơn được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực theo quy hoạch, phát huy vai trò hành lang kinh tế Bắc-Nam kết nối với các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Dự án hoàn thành được kỳ vọng nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn và phát huy hiệu quả các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực; phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố Huế cũng như các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung./.

Huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công cao tốc Cam Lộ-La Sơn Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư; "tăng ca tăng kíp" tổ chức thi công quyết liệt, để cuối tháng 12/2026 phải bàn giao dự án.

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