Mua bán người - hành trình trở về từ bóng tối

Phía sau mỗi đường dây mua bán người bị triệt phá là một phận nạn nhân từng chìm trong bóng tối và hành trình trở về quê hương luôn đầy gian nan.

Tội phạm mua bán người thời công nghệ số ẩn mình sau những tài khoản ảo trên mạng xã hội để dẫn dụ nạn nhân rơi vào bẫy hấp dẫn giăng sẵn. Và phía sau mỗi đường dây bị triệt phá là một phận nạn nhân từng chìm trong bóng tối và hành trình trở về quê hương luôn đầy gian nan

14 tuổi - cô gái người Mông H.T. C, quê ở tỉnh Điện Biên bắt đầu hành trình làm dâu nơi xứ người. Từ một tình bạn ảo qua mạng, một lời hứa hẹn ngọt ngào về cuộc sống sung túc bên kia biên giới, năm 2024, C bị lừa bán sang Trung Quốc.

Thứ chào đón C bên kia biên giới là những tháng ngày tăm tối với cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau gần 2 năm tủi nhục, C tìm cách chạy trốn về Việt Nam và may mắn được giải cứu.

Từ đây, những đối tượng liên quan đến đường dây mua bán người đã lộ diện. Qua quá trình điều tra, lực lượng Bộ đội biên phòng Lào Cai đã bắt giữ 2 đối tượng trực tiếp lừa bán C qua Trung Quốc. Ngoài C, còn nhiều nạn nhân từng sập bẫy của bọn buôn bán người.

Từ cuối năm 2025 đến nay, trung tâm này đã tiếp nhận và chăm sóc 3 nạn nhân mua bán người. Mỗi nạn nhân là một câu chuyện buồn, một số phận lưu lạc đầy tủi nhục nơi xứ người. Thậm chí có những trường hợp bị lừa bán từ nhỏ, hơn 20 năm mới được trở về quê hương. Để nạn nhân sớm tái hoà nhập cộng đồng, nhiều hoạt động chăm sóc cả về tâm lý, thể chất được đặc biệt quan tâm.

Cuối năm 2025 đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng Lào Cai triệt phá 3 vụ mua bán người, bắt giữ 4 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân, hầu hết dưới 16 tuổi. Việc đấu tranh với loại tội phạm này cũng gặp nhiều khó khăn, do mỗi đối tượng chỉ thực hiện 1 công đoạn, trong đường dây khép kín.

Sự trở về của C hay của những nạn nhân khác mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình chữa lành, hòa nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời. Trọng tâm hiện nay là tăng cường công tác phòng ngừa, đặc biệt là việc trang bị "lá chắn" an toàn cho các đối tượng có nguy cơ cao trong kỷ nguyên số./.

Việt Nam quyết liệt trong phòng chống mua bán người Trước sự phức tạp của tội phạm buôn bán người, các lực lượng đấu tranh mà chủ công là Công an và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã và đang triển khai những đòn đánh quyết liệt.

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