Phân luồng giao thông chuẩn bị Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân tại Đà Nẵng

Sáng 29/7, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo về phương án tổ chức giao thông phục vụ Lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026.

Sự kiện khai mạc được tổ chức với quy mô lớn tại Công viên Biển Đông, do đó lực lượng chức năng sẽ tiến hành điều tiết giao thông chặt chẽ từ ngày 29/7 đến hết ngày 1/8.

Theo phương án được công bố, từ 18 giờ đến 24 giờ các ngày từ 29/7 đến 1/8, lực lượng chức năng sẽ cấm toàn bộ phương tiện dừng, đỗ trên nhiều tuyến đường trọng điểm. Các tuyến bị cấm dừng đỗ bao gồm đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Đông Kinh Nghĩa Thục), đường Võ Văn Kiệt (đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Hồ Nghinh), đường Hồ Nghinh (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Đông Kinh Nghĩa Thục), đường Đông Kinh Nghĩa Thục, đường Phạm Văn Đồng và đường Dương Đình Nghệ.

Đối với phương án cấm đường, Công an thành phố Đà Nẵng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Trần Đình Đàn) trong khung giờ từ 16 giờ đến 22 giờ, áp dụng từ ngày 29/7 đến 1/8. Đặc biệt, tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Hồ Nghinh đến Võ Nguyên Giáp) bị cấm lưu thông xuyên suốt từ ngày 25/7 đến hết ngày 1/8.

Đơn vị Cảnh sát giao thông hiệp đồng chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn giao thông và hợp luyện các nội dung cho đêm khai mạc. (Nguồn: Công an TP. Đà Nẵng)

Cùng với đó, tuyến đường Hồ Nghinh (hướng từ Võ Văn Kiệt đến Đông Kinh Nghĩa Thục) sẽ được tổ chức giao thông một chiều từ 18 giờ hàng ngày cho đến khi kết thúc chương trình. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng tiến hành phân luồng từ xa đối với các xe khách từ 30 chỗ trở lên di chuyển về hướng Công viên Biển Đông nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc cục bộ.

Cơ quan chức năng sẽ không tổ chức bãi đỗ xe bên hông Cổ viện Chàm trong khung giờ từ 16 giờ đến 22 giờ các ngày diễn ra sự kiện. Thay vào đó, thành phố trưng dụng một số bãi đỗ xe quanh khu vực bãi tắm số 1 và các nhà hàng ven biển trên đường Võ Nguyên Giáp để phục vụ Lễ khai mạc.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh quanh khu vực diễn ra sự kiện cần chủ động có phương án kinh doanh và di chuyển phù hợp. Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm giao thông có thể phản ánh ngay qua đường dây nóng 113 để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.

Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 là sự kiện quy mô toàn quốc, quy tụ hơn 4.700 vận động viên. Lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1/8 tại Công viên Biển Đông với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật biểu dương lực lượng và màn bắn pháo hoa đặc sắc../.