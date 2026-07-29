Lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não

Ngày 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sỹ đã thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018. Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh.

Ca ghép này đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Người bệnh là nam giới, 43 tuổi đã từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức). Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định. Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Mặc dù chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn, người bệnh có nguyện vọng tha thiết được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Phó giáo sư Nguyễn Quang - Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) chia sẻ trong ca ghép, các bác sỹ đã tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ. Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng.

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết bệnh viện đã triển khai thường quy các kỹ thuật tạo hình dương vật cho người bệnh bị bỏng, dị tật bẩm sinh, không có dương vật hoặc cần tạo hình trong quá trình xác định giới tính. Những kinh nghiệm tích lũy trong lĩnh vực vi phẫu và tạo hình là nền tảng quan trọng để triển khai kỹ thuật ghép dương vật.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, ca ghép còn áp dụng đầy đủ các quy trình của ghép mô-tạng hiện đại, từ đánh giá hòa hợp miễn dịch giữa người hiến và người nhận, bảo quản mảnh ghép, điều trị chống thải ghép đến theo dõi tưới máu sau mổ bằng thăm khám lâm sàng và siêu âm Doppler. Tất cả các bước phải được thực hiện theo đúng trình tự và phối hợp chính xác. Chỉ khi cả phần tái tạo và phần vi phẫu đều đạt yêu cầu thì mới có thể tạo nền tảng cho sự sống của mảnh ghép cũng như khả năng phục hồi chức năng trong tương lai.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh một điểm đặc biệt của ca ghép là sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa. Từ khi có nguồn hiến phù hợp đến khi hoàn thành ca ghép, các chuyên gia về ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm và điều dưỡng đã làm việc liên tục, phối hợp chặt chẽ như một thể thống nhất.

Ca ghép không chỉ mang ý nghĩa điều trị cho một người bệnh mà còn khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật ghép mô phức hợp của đội ngũ bác sỹ Việt Nam, mở ra cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn.

Đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan. Các kết quả theo dõi lâm sàng và siêu âm Doppler đều cho thấy hệ thống mạch máu của mảnh ghép hoạt động ổn định. Người bệnh tỉnh táo, toàn trạng ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường./.

Bệnh viện Việt Đức thực hiện kỷ lục 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần Trong tổng số 21 trường hợp ghép, có 19 trường hợp được thực hiện từ nguồn tạng của 3 người cho chết não với sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn của các gia đình.