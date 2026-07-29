Đà Nẵng: Hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hơn 26.000 phần mộ liệt sỹ trước mùa mưa

Những ngày cuối tháng 7, tại các Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, từng phần mộ liệt sỹ chưa xác định được danh tính được mở theo một quy trình đặc biệt để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Nghĩa trang liệt sỹ thôn Trà Long được xã Thăng Điền lựa chọn là nơi triển khai thí điểm việc khai quật, lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Trong suốt quá trình lấy mẫu, các lực lượng quân sự, y tế và các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh xảy ra sai sót. Sau khi hoàn thành, các phần mộ đều được hoàn trả nguyên trạng theo đúng quy định.

Trung tá Đoàn Ngọc Hiếu (Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thăng Điền) cho biết, đơn vị quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên định phương châm "bàn làm, không bàn lùi". Để chuẩn bị cho đợt lấy mẫu quy mô lớn, xã Thăng Điền đã thành lập 8 tổ lâm thời toàn khâu phục vụ công tác lấy mẫu và bàn giao hài cốt liệt sỹ tại các nghĩa trang.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ thôn Trà Long, địa phương tổ chức rút kinh nghiệm trước khi triển khai đợt tiếp theo tại Nghĩa trang liệt sỹ thôn Tú Cẩm, nơi có 80 phần mộ cần thực hiện lấy mẫu.

Theo bà Nguyễn Phạm Minh Trí (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thăng Điền), đến nay, xã đã hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Trung và đang triển khai tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Tú với tổng cộng 87 phần mộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Xã Thăng Điền có 3 nghĩa trang liệt sỹ với 328 phần mộ, trong đó có 87 phần mộ chưa có đầy đủ thông tin cần lấy mẫu để xác định danh tính. Những công việc đang diễn ra tại địa phương cũng là một phần trong cuộc chạy đua cùng toàn thành phố nhằm hoàn thành việc lấy mẫu trước khi mùa mưa miền Trung bắt đầu.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng), sau hơn 3 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, toàn thành phố đã tìm kiếm, quy tập được 28 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 9 hài cốt tại khu vực Hang Đá Sập; đồng thời, hơn 4.000 phần mộ liệt sỹ đã được lấy mẫu sinh phẩm, gần 2.000 mẫu đủ điều kiện phục vụ công tác xác định danh tính. Toàn thành phố hiện có 144 nghĩa trang liệt sỹ thuộc 54 xã, phường với hơn 26.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều chỉnh phương thức tổ chức thực hiện. Các xã, phường được giao chủ động thu thập thông tin, kết luận địa bàn, lập bản đồ, xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập và trực tiếp tổ chức lấy mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang. Những địa phương còn khó khăn sẽ được lực lượng chuyên trách hỗ trợ.

Song song với đó, thành phố tiếp tục tổ chức tập huấn, bổ sung lực lượng y tế, viễn thông, cơ yếu và huy động Trung đoàn 971 sẵn sàng cơ động hỗ trợ khi các địa phương có nhu cầu.

Đến nay, đã có 14/54 xã, phường có nghĩa trang liệt sỹ triển khai lấy mẫu; các địa phương còn lại đang được tập huấn để phấn đấu triển khai đồng loạt trong tháng 8. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 26.000 phần mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính trước mùa mưa, tạo cơ sở để đẩy nhanh quá trình giám định ADN và xác định danh tính các liệt sỹ.

Đại tá Đinh Văn Hưng cho biết thêm, Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch không có tiếng súng nhưng là hành trình thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn." Với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang thành phố, đây là "mệnh lệnh từ trái tim," là quyết tâm không quản ngại khó khăn, ngày đêm triển khai nhiệm vụ để sớm đưa các liệt sỹ trở về với gia đình.

Với hơn 26.000 phần mộ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố, mỗi mẫu sinh phẩm được hoàn thành đều mở thêm một cơ hội để một ngôi mộ vô danh được gọi đúng tên và một gia đình có thể khép lại hành trình tìm kiếm người thân sau nhiều thập kỷ./.

Đà Nẵng: Thêm 2 hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại Hang Đá Sập Đáng chú ý, trong 2 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện có một hài cốt các phần xương còn tương đối nguyên vẹn; hài cốt còn lại còn nhiều mẫu xương bảo đảm điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm.