Hai bức ảnh trong phần mộ vô danh thắp hy vọng tìm lại danh tính liệt sỹ

Ngày 28/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ cho công tác giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Minh (xã Mỏ Cày), lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 bức ảnh trong một phần mộ vô danh.

Việc tìm thấy hai bức ảnh cùng những kỷ vật không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đối với công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng về ngày những người lính hy sinh trên chiến trường năm xưa được gọi đúng tên mình.

Nghĩa trang liệt sỹ Đức Minh hiện có 443 phần mộ; trong đó 136 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 để lấy mẫu sinh phẩm, Đội lấy mẫu số 5 đã tìm thấy một chiếc ví, trong đó có hai bức ảnh chân dung (một nam, một nữ), cùng một số vật dụng cá nhân khác.

Đáng chú ý, hai bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn đến 60%. Bên cạnh đó, còn có một bì bóng ghi lại địa chỉ, vị trí... được đánh giá là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác xác minh.

Đại úy Nguyễn Văn Trường, nhân viên Đội lấy mẫu số 5 bộc bạch, thời điểm phát hiện những di vật, tất cả cán bộ, chiến sỹ tham gia làm nhiệm vụ không kìm được nỗi xúc động.

Những giọt nước mắt đã rơi vì hạnh phúc, bởi mỗi hiện vật đều có thể là một mảnh ghép giúp đưa liệt sỹ trở về với đúng tên tuổi của mình.

Mọi người cùng nhau bàn bạc và đi đến thống nhất thu thập thật kỹ, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào, bởi đây là những manh mối vô cùng quý giá.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, trên cơ sở này, chúng tôi sẽ tiến hành phục chế hai bức ảnh vừa phát hiện; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương trên cả nước để đối chiếu hồ sơ, xác minh thông tin, sớm tìm được thân nhân của liệt sỹ.

Đại tá Trịnh Công Sơn cho biết thêm, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 1/3 chặng đường.

Thời gian còn lại không nhiều nên các lực lượng đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Quảng Ngãi là địa phương được Ban Chỉ đạo Quân khu 5 lựa chọn triển khai điểm công tác lấy mẫu hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sỹ với 37.689 phần mộ; trong đó 13.656 phần mộ chưa có thông tin thuộc diện lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh) đã thành lập một Tổ chuyên ngành và 8 Đội lấy mẫu, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng địa bàn.

Chỉ tiêu bình quân đặt ra là đạt 160 mộ/ngày, 960 mộ/tuần và 3.840 mộ/tháng; hoàn thành việc lấy mẫu trong tháng 10/2026, vượt tiến độ Ban Chỉ đạo quốc gia giao.

Đến nay, các đội đã triển khai tại 28 nghĩa trang liệt sỹ, lấy mẫu 1.139 phần mộ, thu được 927 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN, đạt tỷ lệ 81,4% số mộ đã lấy mẫu; thực hiện tốt công tác bảo quản, lưu giữ và quản lý mẫu, phục vụ bàn giao theo quy định./.

Bám sát kết quả giám định ADN, kịp thời thông báo cho thân nhân liệt sỹ “Chiến dịch 500 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim,” thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sỹ.