Ký kết hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania

Ngày 29/7 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới nước Cộng hòa Albania đã Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh việc ký kết Bản ghi nhớ là dấu mốc quan trọng, thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai Bộ trong lĩnh vực lao động, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng, đa dạng hóa thị trường lao động ngoài nước theo hướng an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Bản ghi nhớ là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán tích cực giữa hai Bên trong thời gian qua; nội dung quan trọng của Bản ghi nhớ đã xác định lấy người lao động làm trung tâm của thỏa thuận hợp tác.

Người lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania; hơn thế nữa, người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania không phải chi trả các khoản chi phí trước khi xuất cảnh; người sử dụng lao động sẽ chi trả toàn bộ các khoản chi phí này thay cho người lao động.

Bản ghi nhớ là cơ sở quan trọng để thúc đẩy tuyển dụng công bằng, minh bạch, có đạo đức và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Albania có nhu cầu tiếp nhận khoảng từ 20.000 đến 30.000 lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Đặc biệt là lao động có kỹ năng nghề, ngoại ngữ làm việc trong các ngành nghề như du lịch, khách sạn, nhà hàng, sản xuất công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp công nghệ cao, vận tải và một số ngành, nghề khác.

Phía Albania cũng có thiện chí hợp tác đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam trước khi xuất cảnh, phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề được Albania công nhận và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận lao động.

Sau Lễ ký kết, cơ quan đầu mối của hai Bên sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ; tăng cường trao đổi thông tin về nhu cầu tiếp nhận lao động, tiêu chuẩn tuyển chọn và đào tạo; tổ chức thực hiện các nội dung hợp tác theo đúng quy định của pháp luật mỗi nước, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác lao động giữa Việt Nam và Albania, đáp ứng nhu cầu nhân lực của Albania, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Việt Nam./.

Tạo điều kiện để người lao động tiếp cận môi trường làm việc quốc tế Công tác tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài đang đối mặt nhiều thách thức, trong đó khó khăn lớn nhất là nguồn lao động trong nước ngày càng hạn chế.