Quảng Trị triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới

Thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngày 28/7, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", kết thúc thành công Chuyên án QT 326.2, qua đó triệt phá đường dây vận chuyển vật liệu nổ quy mô lớn từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT 326.2, lúc 19 giờ 50 phút ngày 23/7, tại khu vực thôn Doa Mã Lai (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị), Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Phùng và Đội Trinh sát Đặc nhiệm (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 74 kg vật liệu nổ cùng các phương tiện, công cụ liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Đối tượng là Hồ Văn Ngọc Trường (sinh năm 2007, đăng ký thường trú tại khóm Xà Rường, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị). Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường tang vật gồm: 2 bao tải bên trong chứa vật liệu nổ với tổng trọng lượng khoảng 74 kg, 1 xe mô tô không gắn biển số và 1 điện thoại di động.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, ngay sau khi lập biên bản bắt giữ người phạm tội cùng tang vật, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ vụ việc.

Tang vật thu giữ gồm khoảng 74 kg vật liệu nổ cùng các phương tiện, công cụ liên quan. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã bàn giao toàn bộ vụ việc, đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Phát hiện, bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vật liệu nổ Lực lượng chức năng Hà Tĩnh và Nghệ An đã bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm liên quan đến vật liệu nổ, thu giữ hàng chục kg pháo và chất nổ trái phép.