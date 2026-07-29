Bộ Công an thưởng đột xuất Công an Bắc Ninh sau chuyên án về vũ khí quân dụng

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô liên tỉnh, Công an tỉnh Bắc Ninh được Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng đột xuất.

Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của lực lượng Công an trong việc bóc gỡ thành công đường dây hoạt động tinh vi, ngăn chặn số lượng lớn vũ khí, đạn dược có nguy cơ phát tán ra nhiều địa phương.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một tài khoản TikTok thường xuyên đăng tải các video giới thiệu sản phẩm dưới tên gọi "chì câu cá". Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy đây thực chất là đạn chì PCP sử dụng cho súng nén hơi.

Máy chế tạo đạn chì bị thu giữ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng Zalo để quảng bá, giao dịch, thanh toán; ngụy trang hàng hóa dưới các tên gọi như "chì câu cá", "linh kiện", "phụ tùng", "đồ chơi"... trước khi gửi qua các đơn vị chuyển phát. Toàn bộ quá trình đều được thực hiện trực tuyến, khép kín, theo từng công đoạn độc lập, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Trung tá Chu Văn Hiệu, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết các đối tượng đã triệt để lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng để tổ chức hoạt động phạm tội.

Mỗi mắt xích chỉ nắm một phần hoạt động của đường dây nên việc điều tra đòi hỏi phải kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truyền thống với phân tích dữ liệu điện tử, theo dõi hoạt động của các tài khoản trong thời gian dài mới có thể làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn.

Từ những thông tin ban đầu tưởng như rời rạc, lực lượng chức năng từng bước bóc tách các tài khoản, giao dịch, địa chỉ nhận hàng để xác định vai trò của từng đối tượng và quy mô của toàn bộ đường dây trước khi triển khai phương án đấu tranh.

Sau quá trình xác minh, ngày 12/12/2025, 10 tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh với sự phối hợp của Công an xã Lục Nam và Công an xã Liên Bão.

Đối tượng Nguyễn Thế Huynh cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tại nơi ở của Nguyễn Thế Huynh (sinh năm 1999), lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng cùng Nguyễn Hữu Trọng Đạt đang chế tạo, tàng trữ trái phép đạn chì; thu giữ hàng trăm kilôgam chì nguyên liệu, đạn chì thành phẩm, máy ép thủy lực, máy gia công kim loại và nhiều thiết bị phục vụ việc chế tạo đạn.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Trần Văn Nam (sinh năm 1990) về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 10 khẩu súng các loại, 55.628 viên đạn chì, đạn thể thao, đạn bi cùng gần 1 tấn chì nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Cán bộ Phòng An ninh điều tra kiểm đếm tang vật của vụ án. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Kết quả điều tra xác định, trước thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã chuyển phát thành công gần 2 tấn đạn chì các loại đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Trung tá Đỗ Văn Mạnh, Đội trưởng Phòng An ninh điều tra, nhận định vụ án có tính chất đặc biệt phức tạp. Việc đấu tranh thành công chuyên án đã làm rõ toàn bộ các mắt xích của đường dây, kịp thời ngăn chặn lượng lớn vũ khí, đạn dược có nguy cơ phát tán ra ngoài xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia khám phá chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thưởng đột xuất 30 triệu đồng đối với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thưởng 20 triệu đồng cho mỗi đơn vị gồm Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng An ninh điều tra, Công an xã Lục Nam và Công an xã Liên Bão.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã gửi thư khen, biểu dương cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, kiên quyết trong đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn xã hội./.

Khởi tố nhóm đối tượng gây rối nơi công cộng, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng có hành vi “gây rối trật tự công cộng và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Bình.