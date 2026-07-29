Việt Nam và Lào ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về quản lý Nhà nước, hành chính công

Ngày 29/7 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Hội đàm và Ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Hiệp định về Hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030, ký ngày 03/12/2025 tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), nhằm tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào, nâng cao mức độ hợp tác và trao đổi bài học kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hành chính công và quản lý công vụ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hai bên đã thống nhất các nội dung hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên, trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và, bao gồm: tổ chức bộ máy nhà nước; chính quyền địa phương; quản lý cán bộ, công chức và viên chức; tổ chức phi chính phủ; cải cách hành chính; thi đua-khen thưởng; công tác xây dựng thể chế sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp.

Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đoàn thăm và làm việc trên cơ sở nhu cầu thực tế và khả năng của mỗi bên, bao gồm: tổ chức các chuyến thăm, làm việc và hội đàm chính thức giữa lãnh đạo hai bên nhằm trao đổi về định hướng và xác định định hướng chính sách hợp tác chiến lược của hai bên.

Tổ chức các đoàn của các cục, vụ, ban, văn phòng, trung tâm, viện nghiên cứu… để nghiên cứu, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến, căn cứ theo yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tế và sự thống nhất của hai bên. Hai bên phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, về các công tác phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế của mỗi bên.

Bộ Nội vụ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức Hội đàm. (Ảnh: BNV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Việt Nam về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn tại Việt Nam cho cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thuộc các lĩnh vực công tác và sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông qua hình thức cử giảng viên hoặc chuyên gia để tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về nghiên cứu chính sách, hoàn thiện thể chế, chính sách và văn bản quản lý; đồng thời tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn tại Lào cho cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hai bên.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, phát triển toàn diện, quan hệ song phương được nâng tầm thành “Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” Bộ Nội vụ Việt Nam khẳng định quyết tâm cùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của hai cơ quan, đồng thời bám sát các nội dung chỉ đạo tại Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về triển khai các Thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào và các Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào.

Việc ký kết văn kiện hôm nay không chỉ đáp ứng yêu cầu phối hợp công tác thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chung như tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương, quản lý cán bộ, công chức và viên chức, cải cách hành chính, mà còn góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào./.

Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lý luận của Đảng Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa Tạp chí Alounmai của Lào và Tạp chí Cộng sản của Việt Nam, nhất là việc triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác, cũng như các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận.

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