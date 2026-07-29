Mưa lớn gây ngập, Lào Cai khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Từ ngày 28/7 đến ngày 29/7, Lào Cai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30mm đến 119,8mm, có nơi cao hơn. Mưa lớn đã khiến một số địa phương bị ngập úng cục bộ, có nguy cơ gây sạt lở.

Chính quyền các địa phương đang khẩn trương di dời người dân, tài sản ra khỏi nơi nguy hiểm đồng thời tập trung hỗ trợ nhân dân vùng bị ngập nhanh chóng ổn định đời sống.

Xã Thượng Hà là địa bàn chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lớn. Tính đến 08 giờ 30 phút, ngày 29/7/2026, thống kê ban đầu cho thấy mưa lớn đã gây ngập úng, sạt lở tại Thôn 2 Mai Đào; Thôn Điện; thôn Điện Quan; thôn 2 Vài Siêu; thôn 4 Vài Siêu; Thôn 1 Vài Siêu; thôn 3 Vài Siêu... Trong đó, riêng thôn Vài Siêu có 12 hộ bị nước ngập vào nhà; 3 gia đình bị sạt ta ly sau nhà; 1 nhà bị hư hỏng nặng. Về giao thông, có 3 tuyến đường hiện đang bị ngập úng cục bộ. Về nông nghiệp, ước tính có 38,46ha lúa, cây lâu năm, thủy sản bị thiệt hại.

Chính quyền xã Thượng Hà đang huy động lực lượng tại chỗ triển khai hỗ trợ các nhà bị ngập đồng thời kiểm tra các điểm sạt lở để có phương án bảo đảm an toàn cho người dân. Công tác nắm tình hình và kịp thời di dời người dân ra khỏi khu vực sạt lở cũng được các địa phương của Lào Cai triển khai tích cực.

Tại xã Bản Xèo, các lực lượng chức năng đã hoàn thành việc di chuyển 16 hộ dân và 1 hộ nuôi cá tầm ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Xèo, đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn trên địa bàn.

Tối 28/7, ngay sau khi trực tiếp kiểm tra hiện trường và chỉ đạo công tác di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn San Lùng, ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Xèo đã yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, theo dõi các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ," sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống phát sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Xèo nhấn mạnh, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, các lực lượng tuyệt đối không được chủ quan, phải chủ động cảnh báo, vận động người dân chấp hành việc di dời, không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa bảo đảm an toàn.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, từ sáng 29/7 đến ngày 30/7, dự báo trên các sông suối Lào Cai xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2m đến 4m. Các sông suối nhỏ đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1, báo động 2.

Hiện nay, các địa phương của tỉnh Lào Cai đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực tại các khu vực xung yếu và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Lào Cai khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại các xã vùng cao Các địa phương tại Lào Cai đang khẩn trương huy động lực lượng, dồn toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ và tiếp tế nhu yếu phẩm nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân.