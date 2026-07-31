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Sân vận động ‘lớn nhất thế giới’ tại Hà Nội chính thức mang tên VinFast

Tối ngày 30/7, Tập đoàn Vingroup chính thức công bố tên gọi "VinFast" cho dự án sân vận động lớn nhất thế giới đang được xây dựng tại khu đô thị thể thao quốc tế ở cửa ngõ phía nam Thành phố Hà Nội.

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Sân vận động ‘lớn nhất thế giới’ tại Hà Nội chính thức mang tên VinFast
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Bản tin 60s ngày 31/7/2026 gồm những nội dung sau:

Sân vận động ‘lớn nhất thế giới’ tại Hà Nội chính thức mang tên VinFast.

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