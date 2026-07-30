Mỹ không kích hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô cực lớn

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Đợt không kích mới của Mỹ vào Iran có quy mô lớn gấp đôi lần trước.

Nga tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự và nhà máy quốc phòng tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho rằng sự cố cháy tàu ở Ai Cập liên quan đến xung đột Trung Đông.

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Viết Thành