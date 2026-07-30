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Mỹ không kích hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô cực lớn

Một quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành một đợt không kích dữ dội nhằm vào hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô lớn gấp 2 lần đợt không kích trước đó.

Viết Thành
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Mỹ không kích hàng chục mục tiêu quân sự ở miền Nam Iran với quy mô cực lớn
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Đợt không kích mới của Mỹ vào Iran có quy mô lớn gấp đôi lần trước.

Nga tập kích hàng loạt mục tiêu quân sự và nhà máy quốc phòng tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ cho rằng sự cố cháy tàu ở Ai Cập liên quan đến xung đột Trung Đông.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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