Lãnh đạo Mỹ-Israel gặp nhau trong bối cảnh căng thẳng về xung đột ở Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.

Trong cuộc gặp trực tiếp gần đây nhất tại Nhà Trắng, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã thuyết phục Tổng thống Trump phát động cuộc chiến với Iran và đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng Hai. Cuộc gặp diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa hai đồng minh.

Mặc dù Tổng thống Trump từ lâu vẫn bảo vệ Israel, ông ngày càng sẵn sàng công khai chỉ trích ông Netanyahu vì quá cứng rắn trong vấn đề Liban.

Cuộc gặp cũng diễn ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến đã kéo dài 5 tháng, khi Mỹ đang đứng giữa nỗ lực thúc đẩy hòa bình và khả năng chuyển sang giai đoạn chiến tranh mạnh mẽ hơn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tại cuộc gặp kín kéo dài gần 90 phút, hai nhà lãnh đạo chủ yếu trao đổi về cuộc chiến với Iran.

Trước đó cùng ngày, ông Trump cũng đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng để thảo luận về xung đột Nga-Ukraine. Bà Leavitt nhấn mạnh các cuộc gặp diễn ra “tích cực và hiệu quả."

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc bảo đảm Iran không bao giờ có vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông đã có cuộc gặp "tuyệt vời" với Tổng thống Trump, đồng thời đánh giá đây là một trong những cuộc thảo luận hay nhất mà ông từng có với vị Tổng thống Mỹ.

Hiện cả phía Mỹ và Israel đều chưa công bố thêm các chi tiết của cuộc hội đàm. Theo một quan chức Israel, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác Mỹ-Israel cũng như "những cơ hội khác nhau ở Trung Đông."

Mỹ và Iran đã tạm dừng gần 2 tuần các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào cuối tuần qua trong bối cảnh có hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa “các cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Iran sau khi một thỏa thuận hòa bình trước đó đổ vỡ trong tháng này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò mới cho thấy ngày càng nhiều cử tri trong nhóm ủng hộ ông Trump không còn tin rằng cuộc chiến đáng để Mỹ phải chịu những chi phí kinh tế liên quan.

Các thành viên đảng Cộng hòa cũng ngày càng chấp nhận khả năng cuộc chiến này vẫn sẽ là vấn đề ảnh hưởng đến cử tri dưới một hình thức nào đó khi họ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới./.

Thủ tướng Israel đến Washington để hội đàm Tổng thống Mỹ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đang khởi hành đến Washington, DC, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và thảo luận về các vấn đề hiện tại, bao gồm cả tình hình xung quanh Iran.