Xung đột tại Trung Đông: Mỹ phát cảnh báo mới về eo biển Hormuz

Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, song cho rằng Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải bằng cách rải thủy lôi.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh Iran "sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân" và cảnh báo Washington có thể tấn công khu phức hợp Núi Pickaxe nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Ông Trump cho biết Mỹ từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran và tuyên bố mục tiêu tiếp theo có thể là khu vực này nếu đàm phán thất bại.

Theo ông Trump, Mỹ có khả năng nhanh chóng phá hủy nhiều cây cầu và nhà máy điện của Iran, nhưng sẽ tránh tấn công các cơ sở khử mặn nước để không gây ảnh hưởng đến người dân.

Núi Kolang, còn được gọi là Núi Pickaxe, nằm cách Tehran khoảng 220 km về phía Nam và cách cơ sở hạt nhân Natanz khoảng 2km. Mỹ và Israel cho rằng khu vực này có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, trong khi Tehran bác bỏ cáo buộc.

Bất chấp tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Iran cùng ngày tuyên bố vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng chiến dịch không kích kéo dài hai tuần.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã cho dừng chiến dịch không kích sau 13 đêm liên tiếp, trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Iran cũng tuyên bố đình chỉ các hoạt động trả đũa chừng nào Washington duy trì lệnh ngừng tấn công.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết quyết định tạm dừng chiến dịch nhằm tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin Tehran chủ động đề nghị nối lại đối thoại với Washington. Iran khẳng định vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, nhưng không tìm kiếm đàm phán trực tiếp./.

Mỹ và Iran tiến gần bước đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ Các nhà trung gian quốc tế cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục Bản ghi nhớ, tuy nhiên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Israel.