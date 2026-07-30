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Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp ra hầu tòa trong chuyên án ma túy khủng

Ngày 30/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xét xử sơ thẩm 227 bị cáo liên quan đến chuyên án ma túy giấu trong tuýp kem đánh răng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

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Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp ra hầu tòa trong chuyên án ma túy khủng
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Bản tin 60s ngày 30/7/2026 gồm những nội dung sau:

Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây cùng 225 đồng phạm sắp ra hầu tòa trong chuyên án ma túy khủng.

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Khẩn cấp khai quật con tàu cổ bí ẩn phát lộ ở biển Hội An.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Mỹ cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot.

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Khẩn trương cứu hộ động đất trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Nhật Bản./.

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