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Cố vấn quân sự Iran tiết lộ sốc, tuyên bố hàng trăm binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei tuyên bố hàng trăm binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và bị thương trong những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ.

Viết Thành
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Cố vấn quân sự Iran tiết lộ sốc, tuyên bố hàng trăm binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Cố vấn quân sự Iran tuyên bố hàng trăm binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật ngân sách tạm thời nhằm tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Mỹ mở chiến dịch thu hồi quốc tịch quy mô lớn.

Hãy theo dõi bản tin podcast thời sự quốc tế mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quan trọng nhất của thế giới./.

Viết Thành
(Vietnam+)
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