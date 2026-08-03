Iran tuyên bố chưa đạt đủ điều kiện để mở lại eo biển Hormuz

Ngày 3/8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố eo biển Hormuz chưa thể mở lại chỉ dựa trên việc đạt được đồng thuận với Oman về tuyến hàng hải an toàn.

Trả lời báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh việc thống nhất tuyến lưu thông chỉ là điều kiện cần, trong khi điều kiện đủ là phải chấm dứt những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran.

Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz không bị phong tỏa do bất đồng giữa Iran và Oman, mà do các hành động quân sự của Mỹ và Israel.

Đại diện Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Tehran và Muscat đang đàm phán nhằm thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời và an toàn qua eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ. Ông cũng tiết lộ Pakistan và Qatar vẫn đang hỗ trợ các nỗ lực trung gian khi cần thiết.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi ngày 2/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu vào chiều 3/8 (giờ địa phương).

Trả lời phỏng vấn của báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trong hành trình tới Căn cứ Liên hợp Andrews, Tổng thống Trump cho biết các cuộc tiếp xúc sẽ tập trung trước hết vào việc bảo đảm hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz, sau đó hướng tới một thỏa thuận về hạt nhân, hay theo cách ông gọi là "phi hạt nhân hóa Iran."

Theo ông, các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 tháng với Iran, đồng thời quyết định tạm dừng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Tehran để tạo thêm thời gian cho ngoại giao.

Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan về những diễn biến khu vực mới nhất và các nỗ lực giảm căng thẳng khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết Hoàng tử Faisal đã nhận được cuộc gọi từ Araghchi và đã tái khẳng định cam kết của Riyadh là tiếp tục vai trò thúc đẩy an ninh và ổn định theo cách phục vụ lợi ích chung của tất cả các quốc gia và người dân trong khu vực./.

Iran và Oman sắp đạt thỏa thuận về tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz Iran và Oman đang hoàn tất đàm phán về một tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, được kỳ vọng đáp ứng lợi ích an ninh của hai nước giữa lúc khu vực tiếp tục chịu tác động từ căng thẳng Iran-Mỹ.