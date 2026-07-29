Xung đột tại Trung Đông: Hội đồng An ninh Quốc gia Iraq họp khẩn

Ngày 29/7, Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi ra lệnh triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia nước này để thảo luận những diễn biến an ninh nguy hiểm và leo thang nhanh chóng trong nước, đồng thời đánh giá hậu quả của các cuộc tấn công quân sự và không kích nhắm vào các địa điểm trên lãnh thổ Iraq.

Trong một tuyên bố, bộ phận truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết ông al-Zaidi, cũng là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, đã chỉ thị hội đồng họp khẩn để phản ứng trước các diễn biến an ninh và cuộc oanh kích trên không mà đất nước phải hứng chịu vào rạng sáng cùng ngày.

Theo Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) hay còn gọi là Hashed al-Shaabi của Iraq, ít nhất 20 thành viên của lực lượng bán quân sự này đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các đợt không kích, do Mỹ và Saudi Arabia (Arập Xêút) tiến hành, nhằm vào các căn cứ của họ trên khắp cả nước. Trong một tuyên bố, PMF nói rằng các cuộc tấn công cũng gây thiệt hại nhiều tòa nhà và tài sản.

Lực lượng Huy động Nhân dân là liên minh các lực lượng bán quân sự và các nhóm vũ trang, được thành lập năm 2014, nhằm chống lại các tay súng thánh chiến và hiện là một phần của quân đội chính quy Iraq.

Trước đó, phía Mỹ và Saudi Arabia tuyên bố đã tấn công lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq nhằm đáp trả các đợt tập kích vào lực lượng Mỹ cũng như các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Iraq bác bỏ cáo buộc trên và cảnh báo không được tấn công vào lãnh thổ nước này.

Trước tình hình trên, Phủ Tổng thống Iraq lên án các cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân, cho rằng đây là vụ tấn công không thể chấp nhận được và là hành động vi phạm chủ quyền của quốc gia Trung Đông này. Phía Iraq cũng phản đối việc sử dụng lãnh thổ nước này để tấn công các nước láng giềng.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Iran cũng chỉ trích các cuộc tấn công vào Iraq, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời nguy cơ khiến xung đột lan rộng tại Tây Á./.

Iran bổ nhiệm tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Ông Mohammad Bagher Zolghadr trở thành tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, thay thế người tiền nhiệm Ali Larijani vừa thiệt mạng hồi tuần trước trong cuộc không kích của Israel.

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