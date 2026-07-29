Israel phát triển hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái phi sát thương

Ngày 28/7, hai công ty công nghệ quốc phòng Israel là Axon Vision và ParaZero Technologies công bố hợp tác phát triển hệ thống chống thiết bị bay không người lái (UAS) thế hệ mới phi sát thương, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) với cơ chế đánh chặn bằng lưới tự động nhằm bảo vệ các mục tiêu hạ tầng trọng yếu.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, nền tảng ForceField của Axon Vision sẽ tích hợp với hệ thống DefendAir của ParaZero.

ForceField sử dụng công nghệ AI biên (Edge AI), kết hợp cảm biến quang điện tử thụ động để phát hiện, phân tích và quản lý quá trình đánh chặn mục tiêu, trong khi DefendAir sử dụng lưới tự động để bắt giữ thiết bị bay không người lái thay vì phá hủy bằng hỏa lực.

Hai công ty cho biết giải pháp này được thiết kế nhằm bảo vệ các sân bay, cơ sở năng lượng, hạ tầng trọng yếu và các mục tiêu an ninh, quốc phòng, nơi việc sử dụng các biện pháp đánh chặn bằng vũ khí thông thường có thể gây rủi ro hoặc thiệt hại ngoài ý muốn.

Theo Giám đốc điều hành ParaZero Ariel Alon, xu hướng chống thiết bị bay không người lái hiện nay đòi hỏi các năng lực phát hiện, ra quyết định và đánh chặn phải được tích hợp trong một kiến trúc thống nhất.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Axon Vision Neri Zin cho biết ForceField được thiết kế theo cấu trúc mở, cho phép tích hợp nhiều phương thức đánh chặn khác nhau để đáp ứng các yêu cầu tác chiến đa dạng.

Axon Vision và ParaZero Technologies cho biết cấu hình tích hợp đã được thử nghiệm tại Israel và chứng minh khả năng phối hợp giữa các hệ thống trong điều kiện tác chiến.

Theo các doanh nghiệp, việc kết hợp công nghệ AI với phương thức đánh chặn phi sát thương phản ánh xu hướng phát triển các hệ thống phòng thủ nhiều lớp, linh hoạt trước sự gia tăng của các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái trên chiến trường hiện đại./.

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