Làn sóng người Israel di cư ra nước ngoài vẫn ở mức kỷ lục

Làn sóng người Israel rời khỏi đất nước để sinh sống hoặc làm việc ở nước ngoài tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục trong năm 2025, trong bối cảnh căng thẳng chính trị kéo dài, kinh tế gặp nhiều khó khăn và xung đột quân sự chưa có dấu hiệu chấm dứt. Đây là kết quả của một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tel Aviv công bố.

Theo số liệu của Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS) được trích dẫn trong báo cáo, có 268.509 công dân Israel rời đất nước trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025 với thời gian lưu trú ở nước ngoài từ ba tháng trở lên.

Riêng trong năm 2025, 90.922 người Israel ở nước ngoài liên tục ít nhất ba tháng. Con số này gần tương đương mức 91.499 người của năm 2024 và cao hơn mức 86.509 người của năm 2023.

Trong khi đó, giai đoạn 2010-2019, số người Israel rời đất nước dài hạn chỉ ở mức trung bình khoảng 60.000 người mỗi năm. Trong ba năm từ 2013-2015, tổng số người xuất cảnh dài hạn chỉ đạt 183.219 người, thấp hơn nhiều so với ba năm gần đây.

Giáo sư Itai Ater thuộc Trường Quản lý Coller, nhận định số lượng lớn người Israel rời khỏi đất nước trong thời gian dài là một tín hiệu đáng lo ngại, nối tiếp xu hướng đã xuất hiện từ năm 2023 và 2024.

Ông cho rằng các con số hiện nay chưa đủ để đe dọa khả năng chống chịu của Israel, song nếu xu hướng này tiếp diễn và không có sự thay đổi, tình trạng di cư có thể gia tăng đến mức gây ảnh hưởng tiêu cực đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng trong hai năm qua, Israel rơi vào tình trạng thâm hụt di cư thuần hiếm gặp, tức số người rời khỏi đất nước nhiều hơn số người đến định cư.

Theo chuyên gia nhân khẩu học người Do Thái Sergio Della Pergola, ngoại trừ một số giai đoạn trong thập niên 1950 và 1980, Israel hầu như luôn ghi nhận số người Do Thái nhập cư nhiều hơn số người rời đi.

Tuy nhiên, số liệu của CBS cho thấy trong hai năm 2024 và 2025 đã có gần 50.000 người chuyển ra nước ngoài nhiều hơn số người đến sinh sống tại Israel.

Nếu trước đây, phần lớn người Israel ra nước ngoài chủ yếu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh tế tốt hơn, thì các nghiên cứu gần đây cho thấy động cơ đã có sự thay đổi.

Theo một nghiên cứu của Giáo sư xã hội học Lilach Lev Ari, nhiều người cho biết họ quyết định rời Israel vì không hài lòng với các chính sách cải cách cũng như do lo ngại về tình hình an ninh và chí phí quá đắt đỏ hiện nay./.

Vấn đề người di cư: Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đẩy EU vào rạn nứt mới Italy đã quyết định tạm đình chỉ việc áp dụng Hiệp ước Schengen về tự do đi lại đối với Tây Ban Nha, đóng các tuyến hàng hải giữa hai nước do lo ngại mất an ninh từ cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta.

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