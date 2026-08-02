Ai Cập chuẩn bị tổ chức họp 4 bên về thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza

Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp tại Cairo trong thời gian tới nhằm hoàn tất các cơ chế thực thi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza giữa Israel và Hamas - thỏa thuận được 4 nước này làm trung gian hòa giải từ tháng 10/2025.



Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn thông tin từ kênh truyền hình Al-Qahera xác nhận Ai Cập đã tăng cường liên lạc với tất cả các bên liên quan để đảm bảo cam kết đối với thỏa thuận và đảm bảo việc thực thi được diễn ra.

Truyền thông Ai Cập ngày 1/8 cũng đưa tin Hamas và các phe phái Palestine khác đang phản hồi tích cực đối với những nỗ lực của Cairo và các nhà trung gian.



Cuộc họp sắp tới được cho là sẽ tập trung vào các cơ chế thực thi và đảm bảo cho việc tất cả các bên tuân thủ đầy đủ những điều khoản ngừng bắn. Các nguồn tin của Al-Qahera nhận định nếu thỏa thuận được thực thi thành công, kết quả này sẽ mở đường cho việc nối lại hoạt động giáo dục ở Gaza, mở cửa trở lại các cơ sở và dịch vụ công cộng, đồng thời tạo điều kiện khôi phục hạ tầng bị hư hại, khởi động các chương trình phục hồi sớm và chuẩn bị nền tảng cho công tác tái thiết vùng lãnh thổ của Palestine sau chiến tranh.



Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố thỏa thuận về lộ trình giải giáp từng bước Hamas và các nhóm vũ trang khác ở Gaza, cùng với việc Israel dần rút quân khỏi dải đất này.

Hamas tuyên bố tiến trình giải giáp chỉ được thực hiện với điều kiện Israel phải ngừng tấn công, rút quân khỏi Gaza, và cho phép Ủy ban quốc gia về điều hành Gaza (NCAG) cùng các lực lượng quốc tế được vào hoạt động, bên cạnh một số điều kiện khác.



Tuy nhiên, Israel đến nay vẫn chưa đồng ý với lộ trình Gaza mới mà Tổng thống Trump đưa ra. Trong khi đó, những cuộc không kích dữ dội của Israel vào nhiều khu vực khác nhau ở Dải Gaza đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua.



Theo thỏa thuận, giai đoạn thứ hai sẽ cho phép NCAG tiến vào Gaza để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, cùng với việc triển khai lực lượng quốc tế, nhằm chuẩn bị cho những nỗ lực phục hồi sớm và các dự án tái thiết. Tuy nhiên, do sự cản trở từ phía Israel, NCAG vẫn chưa thể vào được vùng lãnh thổ này và hiện phải hoạt động từ Ai Cập.



Trong một diễn biến khác có liên quan, một quan chức của Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) cho biết tiến trình giải giáp của Hamas dự kiến sẽ được khởi động trong vài ngày tới, đồng thời đính chính tuyên bố trước đó rằng thỏa thuận này đã chính thức có hiệu lực.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, trong cuộc trao đổi với báo Times of Israel hôm 31/7, vị quan chức trên tuyên bố việc Hamas chấp thuận kế hoạch giải giáp đã ngay lập tức kích hoạt giai đoạn đầu tiên kéo dài 14 ngày của thỏa thuận. Tuy nhiên, sau đó ông đã rút lại phát biểu và xác nhận thỏa thuận trên thực tế vẫn chưa được triển khai.



Vị quan chức này nhấn mạnh Hội đồng Hòa bình hy vọng tiến trình sẽ chính thức bắt đầu trong vài ngày tới.



Khi có hiệu lực, thỏa thuận sẽ mở đầu bằng giai đoạn 14 ngày, trong đó, các bên sẽ hoàn tất việc thống nhất lộ trình thực hiện kế hoạch giải giáp toàn diện của Hamas trong khoảng 200-350 ngày./.

Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch kiểm soát Dải Gaza Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi Israel chấm dứt kế hoạch mở rộng kiểm soát Dải Gaza, nhấn mạnh chỉ có giải pháp hai nhà nước mới mang lại hòa bình bền vững cho vấn đề Palestine.