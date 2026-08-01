Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập họp Nội các về tình hình Iran và Trung Đông

Ngày 31/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập cuộc họp Nội các tại khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống tại Trại David (bang Maryland) để thảo luận các vấn đề an ninh quốc gia, với trọng tâm là diễn biến xung đột với Iran và tình hình tại Dải Gaza.

Đây là cuộc họp Nội các thứ 13 trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và là lần đầu được tổ chức tại Trại David.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đánh giá các phương án tiếp theo đối với Iran sau nhiều tháng giao tranh và đàm phán.

Các nguồn tin cho biết xung đột với Iran đã bước sang tháng thứ sáu, đẩy giá nhiên liệu tăng cao và trở thành một trong những vấn đề đối ngoại được chính quyền ưu tiên xử lý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Cuộc họp diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump thông báo đã đạt được điều mà ông gọi là "thỏa thuận lịch sử" về việc Hamas đồng ý giải giáp và chuyển giao quyền quản lý Dải Gaza cho một chính quyền kỹ trị Palestine mới theo khuôn khổ do Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian.

Theo kế hoạch được công bố, tiến trình giải giáp sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn, dưới sự giám sát của một lực lượng bình ổn quốc tế, trước khi Israel từng bước rút quân khỏi Gaza.

Tuy nhiên, truyền thông Mỹ cho biết việc triển khai thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại. Hamas tuyên bố việc giải giáp phụ thuộc vào điều kiện Israel chấm dứt các hoạt động quân sự và hoàn tất việc rút quân khỏi Gaza. Trong khi đó, phía Israel chưa chính thức xác nhận hoặc chấp thuận các điều khoản của thỏa thuận.

Nhiều nhà ngoại giao phương Tây bày tỏ quan điểm thận trọng về khả năng Hamas sẽ thực thi cam kết. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ cho rằng Iran đã tìm cách tác động để trì hoãn tiến trình đàm phán giữa Hamas và các bên trung gian trong những tháng gần đây.

Theo một số nguồn tin, các quan chức thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) từng hối thúc Hamas kéo dài đàm phán thay vì sớm chấp nhận thỏa thuận.

Giới quan sát nhận định việc Tổng thống Trump lựa chọn Trại David làm địa điểm họp phản ánh tính chất nhạy cảm của các nội dung được thảo luận.

Ngoài vấn đề Iran, cuộc họp còn nhằm rà soát chiến lược của Mỹ tại Trung Đông trong bối cảnh chính quyền vừa thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới tại Gaza, vừa tiếp tục để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp quân sự nếu các cuộc đàm phán với Tehran không đạt kết quả./.

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