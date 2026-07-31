Trung Quốc siết quản lý dịch vụ tương tác AI “giống con người”

Trung Quốc quy định quản lý đối với các dịch vụ tương tác với AI mô phỏng con người, yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn ngừa sự phụ thuộc cảm xúc và tăng cường trách nhiệm doanh nghiệp.

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Trung Quốc đã chính thức triển khai quy định quản lý đối với các dịch vụ tương tác với trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng con người, trong đó đặt ra các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân, ngăn ngừa sự phụ thuộc cảm xúc quá mức và tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình phát triển, vận hành các sản phẩm AI có khả năng giao tiếp như con người.



“Quy định quản lý tạm thời về dịch vụ tương tác nhân hóa bằng trí tuệ nhân tạo” có hiệu lực từ ngày 15/7, do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và phát triển Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Công an cùng Tổng cục Quản lý Thị trường Trung Quốc phối hợp ban hành.



Quy định mới được đưa ra trong bối cảnh các sản phẩm robot đồng hành cảm xúc, robot hình người và các ứng dụng AI có khả năng mô phỏng giao tiếp con người đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, an toàn dữ liệu và ranh giới giữa con người với máy móc.

Theo các chuyên gia pháp lý Trung Quốc, các sản phẩm robot có chức năng tương tác cảm xúc cần tuân thủ nhiều nguyên tắc an toàn, bao gồm bảo đảm an toàn con người, kiểm soát nội dung, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh thao túng tâm lý và xác định rõ trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan.



Việc ban hành quy định mới được xem là bước đi của Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngành AI và robot phát triển theo hướng cân bằng giữa đổi mới công nghệ, lợi ích kinh tế và bảo vệ quyền lợi người dùng, qua đó xây dựng môi trường phát triển an toàn hơn cho các sản phẩm AI có khả năng tương tác giống con người./.

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