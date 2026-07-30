"Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia"

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Sau khi nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo; báo cáo của các Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới.

Cùng với việc kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương, cũng phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn Ban chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng thời kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, đủ năng lực để tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện, phải hình thành được một cơ chế chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương tới địa phương, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, thông suốt trong phối hợp, kịp thời trong xử lý vướng mắc.

Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có kết quả cụ thể.

Về những định hướng lớn để thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo”, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới.

Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ đi sâu vào từng cấp, từng tổ chức, từng doanh nghiệp; tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước./.