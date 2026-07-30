Công bố các Quyết định về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng

Chiều 30/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng với chủ đề "Kiến tạo không gian tăng trưởng mới."

Đây là sự khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới; đồng thời là lời mời hợp tác và cam kết hành động của Chính phủ Việt Nam, của thành phố Hải Phòng đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh tại sự kiện.

Định hình mô hình phát triển quốc gia

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng; biểu dương sự chủ động, quyết liệt của thành phố, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để triển khai những mô hình kinh tế mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vừa qua đã thống nhất thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhằm định hình mô hình phát triển quốc gia đến năm 2045 và xa hơn. Hải Phòng có đủ các yếu tố nền tảng để đảm nhận vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng của đất nước. Sau hợp nhất, thành phố có quy mô kinh tế thuộc nhóm đầu cả nước, không gian phát triển được mở rộng, kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị phía Tây với hệ thống cảng biển và logistics phía Đông.

Cùng đó, Hải Phòng được Quốc hội cho phép thí điểm 6 nhóm với 41 cơ chế, chính sách đặc thù và sẽ được hưởng nhiều cơ chế chính sách vượt trội của đô thị đặc biệt sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua. Đây là nền tảng thể chế quan trọng để thành phố chuyển từ lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng sang lợi thế về chất lượng quản trị và tốc độ thực thi.

Về Khu kinh tế chuyên biệt, ngày 12/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 288/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng. Với quy mô 5.300 ha tại khu vực phía Tây thành phố, Khu kinh tế chuyên biệt tập trung vào các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, hóa chất và các hoạt động nghiên cứu, phát triển.

Về Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, Thủ tướng Chính ban hành Quyết định số 431/QĐ-TTg ngày 14/3/2026 phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050. Trước đó, Khu kinh tế ven biển phía Nam đã được thành lập theo Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 04/12/2024 và nhiệm vụ lập Quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg ngày 03/7/2025. Quyết định số 431/QĐ-TTg là cơ sở để triển khai xây dựng khu vực ven biển phía Nam trên diện tích khoảng 20.000 ha, xây dựng hình thành các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ đến cảng biển và hệ thống logistics.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế và khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Như vậy, trong giai đoạn mới, Hải Phòng sẽ có ba không gian động lực chiến lược, với chức năng bổ sung, bổ trợ cho nhau, là đòn bẩy thể chế và nền tảng kết nối các khu kinh tế của thành phố thành một hệ sinh thái thống nhất.

"Nếu tổ chức tốt, các thiết chế này sẽ tạo ra một bản đồ phát triển mới cho Hải Phòng, kết nối từ phía Tây ra biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế, từ thu hút vốn đến tiếp nhận công nghệ, nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam; trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng duyên hải Bắc Bộ và cả nước," Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng lưu ý quy mô và số lượng các khu kinh tế không tự động tạo ra hiệu quả và động lực tăng trưởng. Nếu không phân định rõ chức năng, thứ tự ưu tiên và điều kiện thực hiện, sẽ dễ dẫn đến đầu tư dàn trải, cạnh tranh nội bộ trong chính các khu kinh tế của thành phố.

Điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực

Tại sự kiện, thành phố Hải Phòng trao 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) cho các doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký và cam kết trên 3,1 tỷ USD.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Hải Phòng luôn là điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực, đến nay thành phố có trên 1.868 dự án FDI, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 54 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng vốn FDI lũy kế toàn quốc. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư trong nước cũng đóng góp xứng đáng với sự có mặt của các dự án quan trọng đến từ các thương hiệu lớn như Vingroup, Sun Group, Hòa Phát, Geleximco, Kinh Bắc...

Hải Phòng là địa phương duy nhất trong toàn quốc có tốc độ tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tiếp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục đà tăng trưởng cao tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,33% - cao nhất trong 5 năm qua, đứng thứ 3 toàn quốc, đứng đầu 7 thành phố trực thuộc Trung ương và thuộc nhóm 4 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 11%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,8%; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 26 tỷ USD, tăng 8,3%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt gần 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 3,1 tỷ Đô la Mỹ; vốn đầu tư trong nước đạt hơn 98 nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục được xếp hạng đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đứng đầu trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, sức bật của một thành phố công nghiệp - cảng biển năng động, giàu khát vọng; đồng thời là nền tảng vững chắc, là bệ phóng quan trọng để hôm nay Hải Phòng tự tin đón nhận và sẽ triển khai hiệu quả những mô hình phát triển mới, mang tính đột phá, góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu tăng trưởng "hai con số"...

Để các quyết định được công bố này sớm chuyển hóa thành dự án, sản phẩm cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị thành phố và các bộ, ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ; trong đó, thành phố xây dựng chiến lược phát triển tổng thể và cơ chế điều phối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp và Khu thương mại tự do; phân định rõ chức năng, ngành ưu tiên, phân khúc nhà đầu tư và lợi thế của từng khu, bảo đảm bổ trợ lẫn nhau, không trùng lặp, không cạnh tranh nội bộ.

Thành phố cần thống nhất một đầu mối xúc tiến, tiếp nhận và điều phối các dự án đầu tư; đồng thời, coi việc hỗ trợ các nhà đầu tư hiện hữu là phương thức xúc tiến hiệu quả nhất; tập trung thu hút nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Khu thương mại tự do thành không gian thử nghiệm có kiểm soát các phương thức quản trị và dịch vụ hành chính theo chuẩn quốc tế; chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang thu hút theo chất lượng, hiệu quả và khả năng lan tỏa để hình thành các cụm liên kết ngành; phát triển nhanh phải gắn với phát triển xanh và bền vững.

Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương trong Vùng về hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, nhân lực và chuỗi cung ứng; không cạnh tranh dịch chuyển dự án, mà cùng hình thành một hệ sinh thái đủ sức cạnh tranh với các trung tâm kinh tế hàng đầu của khu vực.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị khẩn trương hoàn thiện và hướng dẫn các quy định về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, lấn biển, năng lượng, lao động, xuất nhập cảnh và môi trường đối với Khu kinh tế và Khu thương mại tự do theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung vượt thẩm quyền và đồng thời đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị thực hiện đúng cam kết về tiến độ, vốn, công nghệ và môi trường; tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước; cùng thành phố xây dựng hệ sinh thái đầu tư minh bạch, có trách nhiệm và phát triển lâu dài.

Về phía Chính phủ cũng cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; duy trì môi trường chính sách ổn định và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn./.

Khu kinh tế và Khu thương mại tự do Hải Phòng: Bước ngoặt thể chế Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy Khu kinh tế ven biển phía Nam và khởi động Khu thương mại tự do (FTZ) Hải Phòng đang được kỳ vọng là động lực tăng trưởng bứt tốc của nền kinh tế.