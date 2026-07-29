Quảng Ninh: Chuỗi hoạt động hướng tới sự kiện trở thành thành phố trực thuộc TW

Ngày 29/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh thông tin địa phương đang gấp rút triển khai các nội dung của Kế hoạch số 80-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng sự kiện tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 07/4/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh và mới đây nhất tại Hội nghị Trung ương lần thứ ba, ngày 24/7, Ban Chấp hành Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành kế hoạch tổng thể triển khai đợt cao điểm tuyên truyền và tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng sự kiện lịch sử quan trọng này.

Tỉnh Quảng Ninh triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc." Đợt sinh hoạt nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và phát huy giá trị truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng đất mỏ qua 63 năm xây dựng và phát triển.

Song song với đó, toàn tỉnh đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững 2 con số; lựa chọn và tổ chức gắn biển các công trình, dự án trọng điểm khởi công, khánh thành chào mừng.

Chuỗi hoạt động cấp tỉnh trọng tâm bao gồm: Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh (sau khi có Quyết định của Quốc hội); Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Xây dựng chiến lược phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu về phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo, hội nhập quốc tế”; Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng kết hợp Hội chợ OCOP; Chương trình nghệ thuật đặc biệt và Tuần lễ kích cầu du lịch chào mừng.

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và phong trào thi đua cũng được tổ chức sôi nổi từ cơ sở như: Cuộc thi sản xuất video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến; Liên hoan tiếng hát Khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh”; các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, xuất bản các ấn phẩm, phim tài liệu tuyên truyền đặc biệt.

Tỉnh cũng trích kinh phí hỗ trợ các thôn, khu phố tổ chức liên hoan, tạo không khí phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Theo chương trình dự kiến, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 sẽ xem xét và thông qua Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương./.

Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 7949/TTr-BNV ngày 24 tháng 7 năm 2026.