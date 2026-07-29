Phát huy nội lực, coi hợp tác quốc tế là động lực quan trọng cho phát triển

Ngày 29/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chủ trì tiếp Đoàn Lãnh sự danh dự và Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến chào xã giao và tìm hiểu tiềm năng, chính sách ưu đãi đầu tư của Hải Phòng.

Bày tỏ niềm vinh dự khi đón tiếp Đoàn Lãnh sự danh dự cùng các Đại sứ Việt Nam, người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao đã kết nối, đưa đoàn đến thăm, làm việc tại Hải Phòng; đồng thời thông tin tới đoàn về tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong những năm gần đây, Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, là địa phương duy nhất duy trì mức tăng trưởng hai con số liên tục trong 11 năm liên tiếp; môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố không ngừng được cải thiện; hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hải Phòng có quy mô kinh tế đạt hơn 29 tỷ USD - đứng thứ 3 cả nước.

Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế-xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 2,93 tỷ USD.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng nhấn mạnh cùng với việc mở rộng không gian phát triển và triển khai nhiều chủ trương, cơ chế mới của Trung ương, Hải Phòng đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành “thành phố cảng biển quốc tế hiện đại” với ưu tiên phát triển cảng thông minh, cảng xanh và logistics xanh, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tích hợp giữa cảng biển-logistics-công nghiệp-thương mại quốc tế, từng bước trở thành trung tâm logistics quốc tế của miền Bắc Việt Nam và là đầu mối quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực.

"Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh việc phát huy nội lực, Hải Phòng luôn coi hợp tác quốc tế là một động lực quan trọng cho phát triển. Thành phố kỳ vọng các Đại sứ, đội ngũ Lãnh sự danh dự Việt Nam tại các nước sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành trong chặng đường phát triển sắp tới; hỗ trợ giới thiệu tới cộng đồng quốc tế về môi trường đầu tư, những tiềm năng, cơ hội hợp tác của thành phố; đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và hợp tác địa phương," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung chia sẻ.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và Đoàn đại biểu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ vui mừng khi đến thăm và làm việc tại thành phố cảng Hải Phòng - mảnh đất đầy năng động và giàu truyền thống.

Thứ trưởng cho biết đến nay, mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam đã phát triển vô cùng mạnh mẽ với 48 Lãnh sự danh dự tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Dù không phải là những viên chức ngoại giao, lãnh sự chuyên nghiệp, các Lãnh sự danh dự là "cánh tay nối dài" vô giá, hỗ trợ đắc lực các Cơ quan đại diện ta trong việc bảo hộ công dân, gắn kết cộng đồng kiều bào, thúc đẩy quan hệ song phương và quảng bá hình ảnh Việt Nam tươi đẹp ra thế giới.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2021, Hội nghị Lãnh sự danh dự lần thứ 2 năm nay được tổ chức với mục tiêu tổng kết hoạt động, thảo luận các biện pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống Lãnh sự danh dự.

Đặc biệt, Hội nghị mang một sứ mệnh quan trọng là tạo ra không gian kết nối trực tiếp, nhằm giới thiệu tiềm năng và mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa các Lãnh sự danh dự với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam.

"Chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, đặc biệt là tham quan Tổ hợp nhà máy sản xuất ôtô VinFast vào chiều cùng ngày, các vị Lãnh sự danh dự sẽ có thêm nhiều chất liệu sinh động để tiếp tục quảng bá hình ảnh một Việt Nam đổi mới, một Hải Phòng cởi mở đến bạn bè quốc tế," Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh./.

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