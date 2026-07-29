Lâm Đồng: “Vượt nắng, thắng mưa” tìm lại tên tuổi các anh hùng liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) là nghĩa trang cuối cùng trong số 11 nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm và cũng là nơi có số lượng mộ liệt sỹ lớn nhất tỉnh với gần 8.800 phần mộ, trong đó có hơn 3.400 phần mộ cần lấy mẫu hài cốt để xác định danh tính.

Giữa cái thời tiết nắng mưa bất thường của tháng Bảy, trên vùng đất Hồng Sơn, những người lính vẫn miệt mài với công việc đặc biệt. Họ đang chạy đua với thời gian, vượt nắng, thắng mưa để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - tìm lại tên tuổi cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

Đã quy tập được 150 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m3 đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và 20 m3 đất tại rãnh mộ Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ.

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