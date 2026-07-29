Xã hội

Lâm Đồng: “Vượt nắng, thắng mưa” tìm lại tên tuổi các anh hùng liệt sỹ

Những người lính đang chạy đua với thời gian, vượt nắng, thắng mưa để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - tìm lại tên tuổi cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn) là nghĩa trang cuối cùng trong số 11 nghĩa trang liệt sỹ tại tỉnh Lâm Đồng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm và cũng là nơi có số lượng mộ liệt sỹ lớn nhất tỉnh với gần 8.800 phần mộ, trong đó có hơn 3.400 phần mộ cần lấy mẫu hài cốt để xác định danh tính.

Giữa cái thời tiết nắng mưa bất thường của tháng Bảy, trên vùng đất Hồng Sơn, những người lính vẫn miệt mài với công việc đặc biệt. Họ đang chạy đua với thời gian, vượt nắng, thắng mưa để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng - tìm lại tên tuổi cho những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Liệt sỹ #Mẫu ADN #Xác định danh tính Lâm Đồng
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