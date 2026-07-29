Quý III: Sẽ chọn tư vấn lập nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Bình về hướng tuyến, bố trí nhà ga, mốc giới Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam.

Theo đó, Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam) đẩy nhanh tiến độ công tác lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch vào quý III/2026.

Cho rằng quá trình triển khai dự án đã nhận được nhiều kiến nghị của địa phương liên quan đến xác định vị trí hướng tuyến, nhà ga, ranh giải phóng mặt bằng, Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, tư vấn nghiên cứu trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Trước đó, tại buổi khảo sát thị trường và thu thập phản hồi vào giữa tháng 5/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị đầu tư, Chính phủ Việt Nam xác định việc lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm quốc tế và tư duy công nghệ tiên tiến là yếu tố then chốt, quyết định chất lượng và hiệu quả lâu dài của dự án.

Bộ Xây dựng khuyến khích mô hình liên danh giữa các tư vấn quốc tế và tư vấn trong nước để tạo thành tổ hợp tư vấn nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo kết hợp hài hòa giữa năng lực, kinh nghiệm của các tư vấn nước ngoài với hiểu biết về điều kiện thực tế Việt Nam của các tư vấn trong nước và cũng để các kỹ sư, chuyên gia Việt Nam tiếp cận, học hỏi về thiết kế, công nghệ phát triển mạng lưới đường sắt điện khí hóa hiện đại trên thế giới.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam sẽ đầu tư mới toàn tuyến đường đôi khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 67,34 tỷ USD.

Theo tiến độ được phê duyệt, công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và khởi công dự án từ quý 4/2026 đến quý 4/2028. Công tác giải phóng mặt bằng được tách thành các dự án độc lập, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tuyến đi qua quyết định đầu tư; tiến độ hoàn thành quý 4/2028./.

Đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam: Hoàn thiện Báo cáo lựa chọn công nghệ, đối tác Ngày 8/2, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 68 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.