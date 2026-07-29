Bắc Ninh dự kiến chi hơn 5.500 tỷ đồng mở rộng tuyến ĐT.398 kết nối liên vùng

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.398, đoạn từ cầu Xuân Cẩm đến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.524 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Dự án được triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và các quy hoạch đô thị Hiệp Hòa, Việt Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, hình thành tuyến đường tỉnh đồng thời là trục chính đô thị có chức năng kết nối liên vùng, tăng cường liên kết không gian phát triển đô thị và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn các xã, phường: Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà và Nếnh với mạng lưới giao thông quốc gia, kết nối các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 17, Quốc lộ 37, ĐT.295, ĐT.295B và ĐT.298B...

Việc đầu tư hoàn thiện tuyến ĐT.398 không chỉ giải quyết bài toán gia tăng lưu lượng giao thông trong khu vực mà còn kết nối vùng phát triển năng động của tỉnh Bắc Ninh với hành lang kinh tế Bắc-Nam được định hướng trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Từ đó, góp phần để tỉnh thực hiện thành công mục tiêu trở thành cực tăng trưởng công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trọng điểm của vùng, giữ vai trò mắt xích chiến lược trên hành lang phát triển Bắc-Nam.

Dự án có chiều dài khoảng 19,985 km, điểm đầu tại Km1+000 (đầu cầu Xuân Cẩm phía đê Tả Cầu) thuộc địa phận xã Xuân Cẩm; điểm cuối tại Km20+985 (nút giao N141 theo Quy hoạch chung đô thị Việt Yên), thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh. Diện tích đất xây dựng công trình trong dự án khoảng 66,97 ha.

Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Bắc Giang cùng với các tuyến đường gom. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tuyến đường được đầu tư với quy mô nền đường rộng 60 m; mặt đường chính rộng 22,5 m; đường gom hai bên rộng 21 m; dải phân cách giữa rộng 2 m, dải phân cách bên rộng 2 m và hè đường hai bên rộng 12,5 m.

Theo đó, dự án đầu tư mở rộng hai công trình cầu gồm cầu vượt đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng dài khoảng 204,3m và cầu vượt ĐT.295B dài khoảng 174,5m, đều được mở rộng bảo đảm quy mô mặt cầu 25,5m. Cùng đó, cải tạo đoạn tuyến từ nút giao N141 đến đường gom cao tốc Hà Nội-Bắc Giang nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông khu vực. Các nút giao trên tuyến đầu tư mở rộng phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường, phù hợp với quy hoạch.

Các hạng mục đầu tư gồm xây dựng đồng bộ nền, mặt đường, cầu, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông, hào tuynel kỹ thuật và công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Dự án thuộc nhóm A, có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.524 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Theo kế hoạch, dự án được chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, triển khai thực hiện từ năm 2027-2031.

Sau khi xây dựng hoàn thành tuyến đường sẽ nâng cấp công trình, nâng cao khả năng thông hành, cải thiện chất lượng phục vụ để đáp ứng yêu cầu giao thông ngày càng gia tăng trong khu vực.

Qua đó, sẽ góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển của Bắc Ninh trong hoạt động thu hút đầu tư; thúc đẩy sản xuất công nghiệp, kinh tế đô thị phát triển; nâng cao mức sống cho người dân; từng bước đảm bảo điều kiện về hạ tầng đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp phát triển giữa kinh tế với quốc phòng, phát triển kinh tế gắn với yêu cầu giữ gìn an ninh, an toàn và trật tự xã hội trong khu vực.../.

Đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang Theo phương án đề xuất, phạm vi từ Quốc lộ 31 thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh đến cầu Phù Đổng địa phận Hà Nội, có chiều dài tuyến 45,22 km, mở rộng cao tốc 6 làn xe cơ giới với tốc độ thiết kế 100 km/h.

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