Vietnam Airlines nối lại đường bay kết nối Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm

Từ ngày 19/8 tới đây, Vietnam Airlines sẽ khôi phục đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sau gần 6 năm tạm dừng, nối lại kết nối hàng không trực tiếp giữa Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nguyên.

Ngay khi Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại, đường bay sẽ được VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group, khai thác bằng tàu bay ATR 72 với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng tháng 9 và tháng 10, tần suất được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines đánh giá Cần Thơ và Đà Lạt đều là những thị trường có nhu cầu đi lại, du lịch lớn. Việc khôi phục đường bay trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tăng kết nối giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

"Vietnam Airlines sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu thị trường để duy trì và phát triển các đường bay nội địa phù hợp, qua đó góp phần thúc đẩy giao thương, du lịch giữa các địa phương," ông Trung khẳng định.

Cùng với đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến khứ hồi mỗi ngày kết nối Sân bay Liên Khương với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng bằng tàu bay Airbus A321. Trong đó, đường bay Hà Nội-Đà Lạt được khai thác 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt 4 chuyến và Đà Nẵng-Đà Lạt một chuyến.

Thông qua việc duy trì và khôi phục các đường bay liên vùng giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng khả năng kết nối giữa các địa phương, đáp ứng nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch./.

Vietnam Airlines đặt mục tiêu có lãi dù đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tối ưu hóa mạng bay phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.